國民黨版年改 參考「試院版」

2017-04-06

〔記者林良昇／台北報導〕政府將年金改革列為優先法案，立法院國民黨團年金小組召集人、立委林為洲昨表示，國民黨團支持年金改革，一定會提出版本，考試院的版本會是重要參考，將要求召開公聽會，預計在四月底前提出國民黨的版本，在五月份處理。

四月底前提出

林為洲昨在參加國民黨智庫國政研究基金會記者會後受訪強調，年金改革國民黨最後一定會提出版本，也會有論述，民進黨看起來要在本週五將年改方案付委，國民黨會要求召開公聽會，讓勞團、現職、已退休公務員充分表達意見，「不差這一兩個禮拜」。

林強調，考試院的年改版本會是國民黨版重要參考，包含計算年資、替代率、配套都是參考依據。他也指出，試院版並沒有像執政黨講得不堪，若連試院版都被取笑，那能提出民進黨版以外的版本嗎？若只能照民進黨版一字不改，非國家之福。

對於副總統陳建仁批試院版本沒科學依據，全國公務人員協會理事長李來希在記者會上表示，行政院版也沒科學基礎、民進黨版也沒科學基礎，大家都沒有科學基礎，怎麼只怪試院？林為洲則說，主管機關提供資訊不充分，要完全有科學依據是口號。

林為洲估計，希望在本會期六月份結束，最慢到延會時，朝野能對年改有共識，國民黨希望可以在四月底前提出相關版本，能在五月份處理法案。

李來希說，若政府堅持在蔡總統就職週年前通過年改方案，不排除擴大抗爭，不會平靜落幕，「若沒任何反應，好像是真的領太多」。