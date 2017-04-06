18 趴6年退場 有可能提前
政院官員：立委2年退場提案有可能過關
〔記者李欣芳／台北報導〕考試院與行政院已分別拍板公教人員十八％改革，定調六年退場、第七年歸零。但據透露，不少基層民眾認為十八％分六年退場的時程太慢，主張加速提前退場，行政院相關官員昨表示，民進黨立委段宜康的十八％兩年退場提案，仍有可能過關。
嘉義市選出的立委、民進黨團書記長李俊俋表示，他個人也認為十八％應早於六年退場，上週五民進黨立院黨團大會討論年金改革方案時，支持早於六年退場的意見與挺年改會六年退場的聲音幾乎各半，特別是幾位中南部的立委，包括他在內，都支持比六年更早退場。
綠委挺6年、挺少於6年 五五波
李俊俋說，根據他接觸中南部民眾對年金改革的意見，挺政府推動年金改革的比例明顯大於反對年改，民眾紛紛反映應加速年金改革，並要求十八％的改革應早於六年就退場。
民進黨團已決議將針對考試院版「公務人員退休撫卹法草案」與年改會就退休所得替代率與退休金的計算基準有明顯差距部分，提出黨團版年改草案。為讓十八％走入歷史，黨團版雖也挺年改會六年退場，但並未要求黨籍立委不得就十八％改革自行提案，段宜康隨後公布其尋求立委連署的十八％落日由六年縮短為二年的提案，引發外界矚目。
行政院官員表示，就十八％的退場年限，府院及民進黨團都無法禁止個別黨團成員提案，也不會這樣做，目前是有民進黨立委反映中南部民眾認為年改會訂六年退場的時程太慢，要求提前退場，時代力量黨團也認為應該更早退場，但也有民進黨立委認為，年改會六年退場時程是適當的。
年改會副召集人林萬億曾多次表明盼十八％最晚六年退場，退場時程不排除再提前，不過，年改會最後仍決定分六年退場。林萬億則表示，因年改版本相關法律條文不能寫「不排除再提前」的字眼；至於段宜康二年退場的提案是否過關？他「不知道」。
李俊俋則說，民進黨團公務員年改版本雖然會寫六年退場，但黨團未來會再就段宜康的提案與年改會版本再協商、討論。
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