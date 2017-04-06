促轉條例朝野無共識 月底前再協商

2017-04-06

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院長蘇嘉全昨召集朝野黨團協商「促進轉型正義條例草案」，各黨團對促轉條文內容仍無交集，未進入實質討論，最後朝野同意在四月廿日前，提出黨版修正動議至司法及法制委員會彙整，四月底前再召開朝野協商討論。

立院民進黨團原盼將促轉條例草案排入本週五院會討論事項處理，但黨團總召柯建銘於協商結束後表示，因朝野協商決定兩週後再協商促轉條例草案，因此不會排入週五院會討論事項。

促轉條例草案去年六月已於司法及法制委員會初審通過，在立院躺了二個會期，雖每會期都被列為民進黨優先法案，但至今仍未完成三讀立法；過去曾召開多次朝野協商，因國民黨團拒絕出席告吹。

立院國民黨團總召廖國棟昨於會中主張，促轉條例草案所處理的時間範圍，應從原條文明定的一九四六年向前回溯；他也批促轉未處理原住民族轉型正義，應儘速將原住民族轉型正義草案於司委會排審。親民黨團幹事長陳怡潔也主張促轉條例草案的時間範圍應做修正。

民進黨立委段宜康則認為，促轉條例草案所明定的時間範圍內，不分民族的轉型正義問題都會處理，若說用不同條文處理不同標的就是不重視原住民族，說不過去。