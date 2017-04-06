「特權是中性字眼」高院改判劉文雄免賠金溥聰

2017-04-06

〔記者楊國文、林良昇／台北報導〕前親民黨立委劉文雄前年上電視節目，質疑前國安會秘書長金溥聰出國時「直接坐車到機場裡面，享特權通關」，金認為名譽受損提告求償；劉主張只是「開玩笑」，一審判劉應賠償四十萬元及登報道歉，上訴後高等法院認定，劉表達內心疑惑，應受憲法「思想自由」保障，而「特權」是中性字眼，劉也未指摘金濫用特權，昨逆轉改判劉勝訴，不必賠償，可上訴。

金溥聰：會上訴爭取公道

金溥聰昨透過友人對外表示，看到判決書再說，但一定會上訴，爭取公道。

金溥聰指控，壹週刊前年四月八日以「特偵辦馬獻金案收網，金溥聰全家突離台」為封面標題出刊，內文影射他涉政治獻金案神秘出國，此非事實；劉文雄未查證就在壹電視節目中，指稱他卸任公職後，仍以特權在松山機場通關出境，且在日本仍由我國駐外人員處理私事，已損害他的名譽，訴請劉賠償一百萬元並登報道歉。

二審：應受思想自由保障

劉文雄駁稱，評論依據是前年三月名嘴陳敏鳳爆料指金買了八張赴美機票，四月初金又被拍到出現在日本羽田機場，他只是依週刊報導而為評論，而且談話時用的是疑問句，未損害金名譽。

一審地院判劉賠償四十萬元及登報道歉，劉上訴高等法院。高院昨天改判，認為劉在節目中提出疑問的言論，係表達內心疑惑，應受憲法「思想自由」的保障；且「特權」是中性字眼，如部分公職人員可因職務取得通關特權一樣，且劉未具體指摘金有濫用特權情事。