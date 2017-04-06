「特權是中性字眼」高院改判劉文雄免賠金溥聰
2017-04-06
〔記者楊國文、林良昇／台北報導〕前親民黨立委劉文雄前年上電視節目，質疑前國安會秘書長金溥聰出國時「直接坐車到機場裡面，享特權通關」，金認為名譽受損提告求償；劉主張只是「開玩笑」，一審判劉應賠償四十萬元及登報道歉，上訴後高等法院認定，劉表達內心疑惑，應受憲法「思想自由」保障，而「特權」是中性字眼，劉也未指摘金濫用特權，昨逆轉改判劉勝訴，不必賠償，可上訴。
金溥聰：會上訴爭取公道
金溥聰昨透過友人對外表示，看到判決書再說，但一定會上訴，爭取公道。
金溥聰指控，壹週刊前年四月八日以「特偵辦馬獻金案收網，金溥聰全家突離台」為封面標題出刊，內文影射他涉政治獻金案神秘出國，此非事實；劉文雄未查證就在壹電視節目中，指稱他卸任公職後，仍以特權在松山機場通關出境，且在日本仍由我國駐外人員處理私事，已損害他的名譽，訴請劉賠償一百萬元並登報道歉。
二審：應受思想自由保障
劉文雄駁稱，評論依據是前年三月名嘴陳敏鳳爆料指金買了八張赴美機票，四月初金又被拍到出現在日本羽田機場，他只是依週刊報導而為評論，而且談話時用的是疑問句，未損害金名譽。
一審地院判劉賠償四十萬元及登報道歉，劉上訴高等法院。高院昨天改判，認為劉在節目中提出疑問的言論，係表達內心疑惑，應受憲法「思想自由」的保障；且「特權」是中性字眼，如部分公職人員可因職務取得通關特權一樣，且劉未具體指摘金有濫用特權情事。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 洪秀柱48小時道歉大限已至 黃國昌：6日上午提告
- 蔡正元：蔣介石非228殺人兇手 立委諷「怕人民忘記蔣是殺人兇手」
- 反假新聞 唐鳳：政府不應介入第三方查核
- 「特權是中性字眼」高院改判劉文雄免賠金溥聰
- 電腦私藏機密 校官判一年半
網友回應
熱門新聞
- 美國安會議人事又改組 川普愛將被Fire了
- 2017全球最佳餐廳美國奪冠 江振誠名列14
- 東山路地下道下週填平 交維卻未過
- 兒急尋失蹤父 驚見男女交疊乾屍
- 陽光沙灘川習會 中方避免久留馬拉阿哥
- 美智庫:中拿北韓當籌碼 換美退出亞太
- 千噸灰渣堆成山 雲縣環局開罰限期清除
- 自由廣場》請教何瑞英、陳佩琪女士
- 《和賴神看同一本書》千冊書贈市圖 「市長書坊」5月開放
- 想把健康右腳截掉 英男：感覺不像自己的
- 「強姦犯可與受害者結婚」 馬國議員語出驚人
- 《投資房產被騙》男演員直播輕生獲救
- 研究13年 這回真的要「變裝」
- 美售F35？ 軍方：樂觀其成
- 美國務院：信守台灣關係法中所有承諾
- 八里污水廠違規排廢 遭罰25萬
- 聲援李明哲 海外台人促中放人
- 台南》台19甲玄武橋改建 改走便橋
- 艋舺龍山文創B2冷清 柯：兩週改善
- 前3個月降雨20.9毫米 嘉義一階限水
- 韋蘭德10K開幕 平老虎紀錄
- 白宮資深官員：川習會 不會偏離3公報與台灣關係法
- 阿莫拉神接殺 阿里耶塔抱緊處理
- 市府追加預算2.44億 拚議會通過
- 「一眉哥」拚41分 鵜鶘仍遭淘汰
- 潘裕文南下會粉絲 話匣子大開
- 遊澎湖賞花火 布袋龍門線將啟航
- 經典佳麗寶 保養彩妝夢幻購
- 里奇蒙聯準銀行總裁 涉洩密辭職
- 華信機師酒測超標 遭停飛解僱
- 桃市國小及幼兒園教甄 變革多
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT official touts Chiang’s heroism
- 換裝未採多數決 韓警去年天怒人怨
- 自由廣場》〈青年論政〉援救李明哲的幾點建議
- 《小檔案》台灣Pay vs. Apple pay
- 藝師北美巡演 宜蘭鄉親先分享
- 春電展．好好玩！
- 連署過關 金門博弈公投 最快9月投票
- 迪士尼公主音樂會全球首演 台中場邀樂迷變裝公主王子走紅毯
- 仁和國小龍鳳獅隊 全國賽三冠王
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「特權是中性字眼」高院改判劉文雄免賠金溥聰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分