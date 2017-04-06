洪秀柱又向中常會請假 中常委批擺爛
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常會修改黨代表選舉辦法黨代表參選資格，形成挺吳派中常委和黨中央角力，在黨主席洪秀柱上週稱病停開中常會後，昨又突以投入黨主席選舉為由請假，被中常委怒批「擺爛」。
黨代表選舉辦法議事錄 正式確認
國民黨中常會三月八日通過黨代表選舉辦法，將參選資格由原本入黨滿四個月，改為一年，引發黨內爭議，當日議事錄遲未確定，幾位黨代表聲請假處分獲准，挺吳派中常委數週來力求確認議事錄，洪秀柱則採拖延戰術力抗。
洪秀柱繼三月廿二日中常會突宣布散會、三月廿九日稱病停開後，昨中午突以投入黨主席選舉為由請假，由林政則代開中常會，也引發黨內錯愕。
國民黨中常會昨順利召開，針對三月八日的議事錄爭執，中常委黃志雄表示，在卅四位中常委中，有廿七位中常委連署提案，但洪秀柱卻以沒有「共識」為由擋下，完全沒有道理，痛批洪從三月八日到現在都「擺爛」、「搞東搞西」。
對於假處分成立，國民黨日前稱不會抗告，引起挺吳派中常委不滿，昨中常會上，有廿三位中常委提案，要求國民黨應於法定期限內提出抗告，十一位中常委更提案，黨中央代理人、考紀會主委劉漢廷沒有依照中常會決議抗辯，反而依洪秀柱意見，支持聲請人、造成假處分成立，要求譴責劉漢廷。
中常委李德維表示，劉漢廷稱他是忠於洪秀柱的交代，卻違背中常會決議，非常不當，希望通過對劉漢廷的譴責案；中常委厲耿桂芳、柯貞竹則高呼團結，反對譴責案，最後譴責案撤案。
中常會則在挺吳派中常委的人數優勢下，正式確認三月八日中常會修改黨代表選舉辦法的議事錄，更決議國民黨將對假處分提出抗告。
不過，林政則也在中常會上說，國民黨法定代理人是洪秀柱，提抗告仍需由她參酌，言下之意似乎還有變數，但挺吳派中常委認為，洪已請假無權，林需提抗告；中常委姚江臨則說，若中常會的決議沒做，「刑事背信是你（林政則）還是洪主席？」
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