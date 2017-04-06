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蔣介石逝世42週年 洪秀柱、吳敦義、潘維剛打崇蔣牌

2017-04-06

〔記者周敏鴻、呂伊萱、蔡彰盛、林良昇／綜合報導〕昨天是前總統蔣介石逝世四十二週年，國民黨主席多位參選人不約而同打出崇蔣牌，尋求連任的國民黨主席洪秀柱赴慈湖謁陵；參選人吳敦義出席「紀念蔣公座談會」；參選人潘維剛則出席「蔣公廟」的追思活動。

前總統馬英九昨上午八點由前國防部長高華柱等舊屬陪同到慈湖謁陵，他在蔣介石靈櫬前鞠躬、獻花並俯首追思，謁陵結束後，未發表談話就驅車離去。

洪秀柱稍晚也前往謁陵，被問到對「去蔣化」的看法時，洪批評說，民進黨無視人民的感情，希望與中國切割，達到台獨建國目的。洪並說，她率黨部人員到慈湖、頭寮謁陵，是例行且發自內心的儀式，外界不需要有任何「動機論」。

吳敦義早在上月卅日就前去謁陵，他昨天與前國安局長蔡得勝及上百名退伍軍人出席「紀念蔣公座談會」。吳慷慨激昂說，「蔣公」帶領完成北伐，統一中華民國，後續在八年抗戰，維護中華民國尊嚴與國土，也光復台灣及其附屬之島，否則現在台灣還是日本的殖民地，「哪會有什麼姓李姓蔡的總統？」引來台下群眾鼓掌附和。

至於二二八，吳說，已有懲兇、賠償、恢復名譽和各種撫慰措施，希望大家分清是非，勿因一時麻痺的意識形態產生問題。破壞蔣公銅像是「恩將仇報」，因為如果沒有「蔣公」，「這些人能選上總統嗎？能成立政黨嗎？能選直轄市長嗎？能選立委嗎？」希望這個國家能用心追思、用頭腦分辨，認識「蔣公」對中華民國台灣有重大貢獻。

潘維剛昨則到俗稱「蔣公廟」的新竹市天宏宮，與地方人士參加追思活動，她痛批民進黨政府刻意挑起去蔣化，撕裂了族群情感。她認為破壞與清算，永遠達不到和解，唯有感恩與包容，才能讓不同記憶的族群共存共榮。

昨天也是國民黨主席選舉領表首日，參選人吳敦義、郝龍斌陣營昨皆到黨中央領表，兩陣營都稱，對於一萬三三二二黨員連署門檻有信心。

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  • 潘維剛昨到俗稱「蔣公廟」的新竹市天宏宮，參與地方人士追思活動。（記者蔡彰盛攝）

    潘維剛昨到俗稱「蔣公廟」的新竹市天宏宮，參與地方人士追思活動。（記者蔡彰盛攝）

  • 前副總統吳敦義出席「蔣公紀念會」，肯定前總統蔣介石貢獻。（記者呂伊萱攝）

    前副總統吳敦義出席「蔣公紀念會」，肯定前總統蔣介石貢獻。（記者呂伊萱攝）

  • 中國國民黨主席洪秀柱（前左）前往慈湖謁陵。（記者周敏鴻攝）

    中國國民黨主席洪秀柱（前左）前往慈湖謁陵。（記者周敏鴻攝）

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