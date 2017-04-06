蔡正元：蔣介石非228殺人兇手 立委諷「怕人民忘記蔣是殺人兇手」
〔記者呂伊萱／台北報導〕前總統蔣介石昨逝世四十二週年，國民黨政策會執行長蔡正元召開記者會，指所有國民黨員對蔣介石在二二八事件上只有一個標準答案，就是「蔣介石不是殺人兇手」，而是「保衛台灣的第一戰士」。民進黨立委諷「蔡正元講話還有人信？」或者蔡怕大家忘記蔣是殺人兇手，所以特別提醒民眾？立委們並表示歷史自有評價，這也是推動轉型正義的重要原因。
蔡正元：蔣是保衛台灣第一戰士
蔡正元在黨中央召開記者會，指往後國民黨各級人員，在二二八事件相關問題上只有一個標準答案，即蔣介石「不是二二八殺人兇手」，而是「保衛台灣的第一戰士」，是「令人尊重的老兵」；做不到這點就沒資格擔任國民黨公職。
蔡正元痛批，現在許多年輕學生受錯誤史綱教育，「沒有良心」，動不動向蔣介石銅像潑漆，「都不知道他吃喝拉撒、有安定的生活環境是怎麼來的」，國民黨此時要站穩立場為蔣介石講話。
蔡正元舉出三點說明，首先是二二八事件爆發時，蔣介石正忙著部署國共內戰，台灣卻爆發武裝民兵變亂，蔣做為國家領導人，不得不派兵平反；他舉例，就像如果高雄市長陳菊被武裝民兵挾持，總統蔡英文也不可能不派兵鎮壓。蔡正元也稱蔣考量台灣社會民情，曾向台灣省行政長官陳儀表示，應嚴禁軍政人員遂行報復，有違者以違令論罪。
蔡正元也稱歷史的改變完全是蔣介石領軍抗共的功勞，如一九五八年金門砲戰，若不是蔣介石保衛台灣，「李登輝、陳水扁、馬英九和蔡英文也不會當總統」，可能都成為「喊共產黨萬歲的紅衛兵」。
李俊俋、王定宇：歷史自有評價
蔡正元並批評前總統馬英九日前說「蔣在二二八事件有責任」不公道，同時暗批馬「不能只去慈湖致意」，更要站出來辯護。
民進黨立委李俊俋聞言表示，「蔡正元說的話還有人信嗎？」李俊俋認為，歷史自有評價，現在該做的不是造神，而是應讓歷史呈現出來，這也是推動轉型正義的重要原因。
民進黨立委王定宇則嘲諷蔡是大反串，「他可能和蔣介石有仇」，在蔣介石忌日時怕大家忘了蔣是元凶，還特別開記者會提醒社會，「我非常欣賞他」。王定宇也說，蔣介石是不是二二八元凶，應該根據歷史事實判定，並非蔡一人能夠定調。
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