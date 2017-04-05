拚外交 民間盼政府重視NGO力量
2017-04-05
〔記者呂伊萱／台北報導〕彰化基督教醫院執行長高小玲，長年推動國際合作計畫，現同時兼任台灣海外援助發展聯盟（Taiwan AID）理事。高小玲甫自歐洲最大非政府組織（NGO）平台「Bond二○一七年會」返國，受訪表示，此行收穫不少，更讓Bond年會主席韋恩萊及執行長巴頓等人對台灣NGO印象深刻。高小玲點出目前政府體制的盲點，盼政府更重視NGO力量，「聯合讓台灣走出去」。
我國外交處境特殊，高小玲理解官方相當辛苦，大部分政府援助透過官方組織投注於邦交國，鮮少透過公民社會組織的力量執行。高小玲強調，台灣有許多投入國際合作與援助的NGO，不僅較無政治色彩，更是深入民間的接觸管道，「出去就是代表台灣」，大家都願意一同拚外交。
高小玲提出「巧外交」概念，呼籲官方要思考以最少資源，發揮最大力量。她具體建議，需有高層政府單位整合各部會及民間組織的能量，包括外交部、國合會、外貿協會、經濟部與政院國家永續發展委員會等，都與國際援助和永續發展有關；因應國際情勢，除傳統農漁合作外，也發展民主人權、反恐和平及環境永續發展等全球關切的議題，也需設計「在地化」計畫，好讓台灣突破外交困境，航向另一片藍海。
高小玲舉例，台灣醫療有許多優勢，若有個整合平台能呈現醫療國際合作經驗、醫療學術研究與醫藥產業專利等內容，我方在國際上宣傳專業參與世界衛生組織（WHO）意願時，力道會更強。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 世界衛生組織 彰化基督教醫院 海外援助 非政府組織（NGO）
政治‧本日最多瀏覽
- 被爆秘戀90天閃離內幕 李婉鈺這麼說...
- 劍龍級更新有進展 中科院︰技術可助潛艦國造
- 牽動2018縣市長選舉 藍營有2大不安定因素...
- 「政府無具體救助計畫」李凈瑜10日赴中救夫
- 拚外交 民間盼政府重視NGO力量
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- 台灣上百公司網站 慘遭駭客入侵
- 石油鉅子轉向發電業 離岸油井變身風力發電場
- 學童打球門牙撞缺角 母討20萬負責一輩子
- 創先例 北市府編200萬補助非亞奧運選手
- 《攻殼》導演不倫暮光女 坦言「刺激和興奮」
- 川習會 兩人交集毛澤東
- E奶女星薄紗曬胸器 靚壓奧蘭多前妻宋仲基初戀
- 首扛開幕戰 達比修勝投擦身
- 豬哥亮父女破冰起底 牽線大功臣是「她」
- 宜市深夜住宅火警 消防救出3人
- 《自由廣場》索拉茲夫妻 台灣結緣一世情
- 高捷機場站牌霧煞煞 像「千年古蹟」
- 南澳平交道回堵 改善工程10月完工
- 〈生活停看聽〉真的匯錯錢 誤認為詐騙
- 無人駕駛小巴 爭取10月來高雄
- 被導演點名「小心眼」 阿部寬自認散發熟男味
- 【洛杉磯傳真】 王丹／當首相被迫與豬做愛
- WWW之父 獲電腦界諾貝爾獎
- 武打女神驚魂記 馬國出遊險遭強暴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officers to be punished over arms deal
- 久等了！女星親口透露《阿凡達》續集將開工
- 大甲媽遶境 PM2.5飆破2000微克
- 呼吸困難不敵病魔 諧星過世享壽78歲
- 《NBA夯話題》季末倒數卡位戰 東西霸主誰屬？
- 核後端委員名單都是○○ 一個也沒換
- 川普通俄門 再爆阿聯高層牽線
- 美第一夫人官方肖像 修過頭
- 郭美美戰勝腫瘤 唱歌險成遺願
- 兄弟鄭凱文強碰連勝猿 今日賽事預告與轉播
- 台電內部搞不定 年花10億「照顧」核四
- 遭罵背骨 李俊毅籲回歸理性討論
- 交部擬推長照網 找郵差當幫手
- 快樂獅 賞悍將6連敗
- 書劍集》貿易秩序的重整或失控？
- 限量版重機飆速超車 男大生撞死老姊妹
- 時力點名仁濟院 侵占國產最大案
- 躲監視器 屋內打傘怪賊現形
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 More proof N Korea linked to Bangladesh heist: report
- 寶山測速照相機 半年連裝3支
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：拚外交 民間盼政府重視NGO力量
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分