駐露新大使到任︰擴大兩國合作領域
2017-04-05
〔記者呂伊萱／台北報導〕我加勒比海友邦聖露西亞，日前傳邦交一度不穩，三月時駐露大使異動也遭外界聯想。駐露新大使沈正宗已於三月下旬晉見露國總督露薏絲，並呈遞到任國書。沈正宗承諾，未來將擴大合作領域，創造露國人民福祉；露薏絲也肯定兩國合作成果，並表達感謝。
外長李大維三月初在立法院坦言，我國位於加勒比亞海地區邦交「有些浮動」，而因我駐聖露西亞大使人事異動，遭外界聯想浮動之邦交國即為聖露西亞。外交部當時澄清表示，台露兩國自二○○七年復交以來，各項雙邊合作計畫推展順利，成果頗受露國朝野肯定。外交部發言人王珮玲也說明，前駐聖露西亞大使牟華瑋並非「遭撤換」，而是職務「輪調」。
新任駐露大使沈正宗原為駐雪梨辦事處處長，三月初抵達聖露西亞履新，並於三月廿二日晉見露國總督露薏絲，呈遞到任國書，雙方會談四十分鐘。
沈正宗說明兩國歷來在農漁業、醫療、教育、資通訊及基礎建設等領域，推動多項合作計畫，未來將擴大對露合作領域，創造露國人民福祉。露薏絲總督也肯定兩國合作成果，對我表示感謝。且因了解我國資通訊技術發達，總督也盼我國能協助改善行政管理系統，並關切露國在台留學生，會談氣氛友好。
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