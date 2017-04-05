新聞內幕╱李大維找ＡＩＴ抗議
記者鄒景雯／特稿
川普就職後，台美關係有多大的可能空間？外交系統在鴨子划水之際，做了不少的試探，其中甚至包括已經正式提出希望將台灣在華府的駐美代表處，也就是「駐美國台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States），「台北」二字正名為「台灣」，結果觸碰出川普新政府成立至今很大的問題。
駐美代表處正名「台灣」碰釘
這項正名努力，當然是建立在川蔡竟然可以通電問候的基礎上，外交是各種可能性的藝術，如果具有明確的指導，這個領域的想像就不會畫地自限。
即因為如此，駐美代表處日前奉命前往國務院叩門，不過得到官僚體系的回應是：這是在破壞現狀。換言之，直接給了不小的「釘子」碰。消息傳回國內後，外交部長李大維勃然大怒，特地把ＡＩＴ的官員找到辦公室，申明所謂破壞現狀的說法，他不能接受，當面加以抗議。
外交部也查證過，一九七九年，駐美館處的名稱從駐美大使館，改稱為「北美事務協調委員會駐美國辦事處」，或是一九九四年再改稱為現在的台北經文代表處，兩次都是美方逕行告知，根本沒有討價還價的餘地。
國務院要職懸缺 下情無法上達
不過，川普政府延續過去政策，與國務院目前除國務卿之外，其他幾個關鍵位子的人事，居然懸缺到現在還未完全補齊，導致下情無法上達，事務官階層直接就加以否決，仍然有相當的影響。親炙決策的外交官就說：這個情況，恐怕還要等到今年夏天之後，才能看看是不是能逐步明朗化。
美國的態度，事實上無獨有偶，日本安倍政府在不久前同樣被詢問是否可將「台北駐日經濟文化代表處」正名為台灣？我駐日代表處得到的答覆很是乾脆，東京說：「你們先搞定華府再說」。雖然用語稍軟，但基本上還是個「釘子」。
因此台日之間，目前僅能從原來的「交流協會」已改稱「日本台灣交流協會」，以及「亞東關係協會」未來即將更名為「台灣日本關係協會」的這個層次，展現若干彈性。
台灣正名的努力，是現在進行式，這道習題，還需要營造更大的天時、地利與人和。
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標題：新聞內幕╱李大維找ＡＩＴ抗議
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