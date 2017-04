新聞內幕╱李大維找ＡＩＴ抗議

2017-04-05

記者鄒景雯/特稿

川普就職後,台美關係有多大的可能空間?外交系統在鴨子划水之際,做了不少的試探,其中甚至包括已經正式提出希望將台灣在華府的駐美代表處,也就是「駐美國台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States),「台北」二字正名為「台灣」,結果觸碰出川普新政府成立至今很大的問題。

駐美代表處正名「台灣」碰釘

這項正名努力,當然是建立在川蔡竟然可以通電問候的基礎上,外交是各種可能性的藝術,如果具有明確的指導,這個領域的想像就不會畫地自限。

即因為如此,駐美代表處日前奉命前往國務院叩門,不過得到官僚體系的回應是:這是在破壞現狀。換言之,直接給了不小的「釘子」碰。消息傳回國內後,外交部長李大維勃然大怒,特地把AIT的官員找到辦公室,申明所謂破壞現狀的說法,他不能接受,當面加以抗議。

外交部也查證過,一九七九年,駐美館處的名稱從駐美大使館,改稱為「北美事務協調委員會駐美國辦事處」,或是一九九四年再改稱為現在的台北經文代表處,兩次都是美方逕行告知,根本沒有討價還價的餘地。

國務院要職懸缺 下情無法上達

不過,川普政府延續過去政策,與國務院目前除國務卿之外,其他幾個關鍵位子的人事,居然懸缺到現在還未完全補齊,導致下情無法上達,事務官階層直接就加以否決,仍然有相當的影響。親炙決策的外交官就說:這個情況,恐怕還要等到今年夏天之後,才能看看是不是能逐步明朗化。

美國的態度,事實上無獨有偶,日本安倍政府在不久前同樣被詢問是否可將「台北駐日經濟文化代表處」正名為台灣?我駐日代表處得到的答覆很是乾脆,東京說:「你們先搞定華府再說」。雖然用語稍軟,但基本上還是個「釘子」。

因此台日之間,目前僅能從原來的「交流協會」已改稱「日本台灣交流協會」,以及「亞東關係協會」未來即將更名為「台灣日本關係協會」的這個層次,展現若干彈性。

台灣正名的努力,是現在進行式,這道習題,還需要營造更大的天時、地利與人和。