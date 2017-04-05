焦點透視》為省13億忽略程序 軍方美意打折扣
記者羅添斌／特稿
去年五月廿日，是蔡英文總統上任的日子，美國方面也捎來好消息，主動洽詢台灣，是否願和其他國家一起採購新型的方陣快砲系統，如果合併採購，總價就可以比台灣單獨採購減低近十三億台幣，但前提是台灣必須在七月廿二日前完成發價書的簽署，以確定有採購意向。
黃曙光當時還是海軍副司令，接著他受蔡英文總統拔擢，於六月一日升任海軍司令，黃曙光上任後的首要任務就是搞定新型方陣快砲採購案，基於若與他國合併採購可以大幅節省國防成本考量，加上美軍也承諾不必立即付頭期款，只要等台灣內部審議程序完成後再付即可，海軍自然要把握這個大好的機會。
六月六日，海軍向國防部提報「外購物資申請書」，並向國防部請求「准於一○六年預算奉核後再行支付首期款」，軍方也曾想要先向立院外交及國防委員會相關立委溝通說明爭取支持，但沒有想到，就在七月一日，一枚誤射的雄三飛彈，打亂了海軍及國防部的步調。
軍方及海軍上下，當時急著找出雄三飛彈誤射的原因，檢討國軍各型飛彈的訓練及射擊技令，又要接受來自立法院、監察院的詢問，黃曙光等多位海軍將校更被處以記過一次到大過二次的懲處，在內外交迫的氛圍下，原要向立院溝通方陣快砲購案的安排，因此被擱置。
在雄三事件告一段落時，也是美軍通知方陣快砲案合併採購時限將近的時候了，七月十八日，國防部核定海軍所提報告，同意由海軍通知駐美軍事代表團辦理方陣快砲發價書的簽署；七月廿日，就在美方期限截止的前兩天，駐美軍事代表團與美方正式簽署發價書。
從五月廿日至七月廿二日，軍方原本有兩個月的時間，可以讓這樁美事做到完美，既可為國家節省十三億台幣的公帑，又可以在先行向立委溝通爭取諒解及支持下，符合國會預算審議精神；無奈在兵荒馬亂之下，海軍漏了向立法院溝通的程序，這是美中不足之處。
許多軍方及海軍官員心中都覺得很納悶，明明是為國家節省了近十三億經費，理應得到勳獎表揚才對，怎麼換來的卻是一支申誡？海軍新型方陣快砲採購案的教訓會告訴他們，程序很重要，不按程序來，事情的正當性就會大打折扣了。
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標題：焦點透視》為省13億忽略程序 軍方美意打折扣
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