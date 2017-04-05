方陣快砲採購 海軍認三缺失
2017-04-05
未遵守建案程序、未先讓國會審查、預算書未詳列資訊
〔記者羅添斌／台北報導〕海軍向美國新購「方陣快砲」案，去年因為在預算尚未經過立院同意之下，就先與美方簽署發價書，引發朝野立委不滿，以侵犯預算審議權為由，將新購方陣快砲案年度預算三億三八九一萬元中的六八五一萬九千元予以凍結，軍方認錯，並稱海軍在採購作業上確有疏失。
立院凍結6851萬年度預算
海軍新購方陣快砲案，全案總經費為一○一億五九三六萬二千元，涵蓋年度為一○六到一一四年度。美國同意售台十三套新型方陣快砲系統，並為我國現有系統其中的八套進行性能升級。
美國出售的是新型「MK-15 BLOCK 1B基準2型」，較我國現有方陣快砲系統性能先進，並因應作戰需求，增加了可見光／紅外線瞄準系統，且在原本的自動系統外再增設手動模式，將可增強艦艇反制攻擊能力。
對於「預算未審議，海軍先簽約」，遭立委認為有侵犯預算審議權之虞，甚至因此被凍結相關預算，軍方對此坦承錯誤，也會給立院一個交代。
軍方官員說，在新購方陣快砲案，軍方有三大疏失，第一是沒有確實遵守建案程序辦理，海軍只狹隘看到希望早日獲得新型武器系統與撙節預算，卻未遵守建案程序，導致此案在未經預算審議通過就與美方簽署發價書，確有疏失。
其次，官員說，海軍應本著尊重國會預算審查權，先行向立法院外交及國防委員會委員報告溝通，採個案方式審查，但並沒有這麼做，作業程序的確有欠周延。
官員並表示，軍方另一項疏失是，海軍在辦理預算書表編製作業時，並未詳細載明新購方陣快砲及現有系統提升的數量等相關資訊，不利於立院的審查，評估其合理性，顯示軍方作業上有所疏漏。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 方陣快砲
政治‧本日最多瀏覽
- 被爆秘戀90天閃離內幕 李婉鈺這麼說...
- 劍龍級更新有進展 中科院︰技術可助潛艦國造
- 牽動2018縣市長選舉 藍營有2大不安定因素...
- 「政府無具體救助計畫」李凈瑜10日赴中救夫
- 拚外交 民間盼政府重視NGO力量
網友回應
熱門新聞
- 和這些藝人不往來... 週刊爆：豬哥亮斷交黑名單揭密
- 台灣上百公司網站 慘遭駭客入侵
- 石油鉅子轉向發電業 離岸油井變身風力發電場
- 學童打球門牙撞缺角 母討20萬負責一輩子
- 創先例 北市府編200萬補助非亞奧運選手
- 《攻殼》導演不倫暮光女 坦言「刺激和興奮」
- 川習會 兩人交集毛澤東
- E奶女星薄紗曬胸器 靚壓奧蘭多前妻宋仲基初戀
- 首扛開幕戰 達比修勝投擦身
- 豬哥亮父女破冰起底 牽線大功臣是「她」
- 宜市深夜住宅火警 消防救出3人
- 《自由廣場》索拉茲夫妻 台灣結緣一世情
- 高捷機場站牌霧煞煞 像「千年古蹟」
- 南澳平交道回堵 改善工程10月完工
- 〈生活停看聽〉真的匯錯錢 誤認為詐騙
- 無人駕駛小巴 爭取10月來高雄
- 被導演點名「小心眼」 阿部寬自認散發熟男味
- 【洛杉磯傳真】 王丹／當首相被迫與豬做愛
- WWW之父 獲電腦界諾貝爾獎
- 武打女神驚魂記 馬國出遊險遭強暴
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officers to be punished over arms deal
- 久等了！女星親口透露《阿凡達》續集將開工
- 大甲媽遶境 PM2.5飆破2000微克
- 呼吸困難不敵病魔 諧星過世享壽78歲
- 《NBA夯話題》季末倒數卡位戰 東西霸主誰屬？
- 核後端委員名單都是○○ 一個也沒換
- 川普通俄門 再爆阿聯高層牽線
- 美第一夫人官方肖像 修過頭
- 郭美美戰勝腫瘤 唱歌險成遺願
- 兄弟鄭凱文強碰連勝猿 今日賽事預告與轉播
- 台電內部搞不定 年花10億「照顧」核四
- 遭罵背骨 李俊毅籲回歸理性討論
- 交部擬推長照網 找郵差當幫手
- 快樂獅 賞悍將6連敗
- 書劍集》貿易秩序的重整或失控？
- 限量版重機飆速超車 男大生撞死老姊妹
- 時力點名仁濟院 侵占國產最大案
- 躲監視器 屋內打傘怪賊現形
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 More proof N Korea linked to Bangladesh heist: report
- 寶山測速照相機 半年連裝3支
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：方陣快砲採購 海軍認三缺失
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分