方陣快砲採購 海軍認三缺失

2017-04-05

未遵守建案程序、未先讓國會審查、預算書未詳列資訊

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍向美國新購「方陣快砲」案，去年因為在預算尚未經過立院同意之下，就先與美方簽署發價書，引發朝野立委不滿，以侵犯預算審議權為由，將新購方陣快砲案年度預算三億三八九一萬元中的六八五一萬九千元予以凍結，軍方認錯，並稱海軍在採購作業上確有疏失。

立院凍結6851萬年度預算

海軍新購方陣快砲案，全案總經費為一○一億五九三六萬二千元，涵蓋年度為一○六到一一四年度。美國同意售台十三套新型方陣快砲系統，並為我國現有系統其中的八套進行性能升級。

美國出售的是新型「MK-15 BLOCK 1B基準2型」，較我國現有方陣快砲系統性能先進，並因應作戰需求，增加了可見光／紅外線瞄準系統，且在原本的自動系統外再增設手動模式，將可增強艦艇反制攻擊能力。

對於「預算未審議，海軍先簽約」，遭立委認為有侵犯預算審議權之虞，甚至因此被凍結相關預算，軍方對此坦承錯誤，也會給立院一個交代。

軍方官員說，在新購方陣快砲案，軍方有三大疏失，第一是沒有確實遵守建案程序辦理，海軍只狹隘看到希望早日獲得新型武器系統與撙節預算，卻未遵守建案程序，導致此案在未經預算審議通過就與美方簽署發價書，確有疏失。

其次，官員說，海軍應本著尊重國會預算審查權，先行向立法院外交及國防委員會委員報告溝通，採個案方式審查，但並沒有這麼做，作業程序的確有欠周延。

官員並表示，軍方另一項疏失是，海軍在辦理預算書表編製作業時，並未詳細載明新購方陣快砲及現有系統提升的數量等相關資訊，不利於立院的審查，評估其合理性，顯示軍方作業上有所疏漏。