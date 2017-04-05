劍龍級更新有進展 中科院︰技術可助潛艦國造
〔記者羅添斌／台北報導〕軍方目前同時進行「潛艦國造」及現役「劍龍級」潛艦的延壽及戰鬥系統更新案，根據中科院今天將向立院委員會提出的報告指出，劍龍級潛艦戰系更新工作，目前設計階段已完成潛望鏡等次系統裝備評估及選商，並進入戰系整體設計初期審查，全案工程進度正常。
潛望鏡等次系統 完成評估
中科院並表示，將運用此一延壽案技術及經驗，支援潛艦國造，目前正與台船研討戰系設計及重要裝備試研製合約事宜，以符合第一階段潛艦國造期程要求。
立法院外交及國防委員會今將邀國防部長馮世寬率同中科院、漢翔公司、台船公司等單位，針對「國機國造、潛艦國造執行進度暨發展國防產業之具體目標及策略」提出報告並備質詢。
新式高教機 108年底前出廠
在國機國造部分，中科院報告中指出，新式高教機產製進度方面，目前已完成外型及內部系統安排設計工作，預計五月進行機體結構初步設計審查，首架機依計畫於一○八年底前出廠，整體工作進度正常。
中科院說，新式高教機預算約六八六億元，自主品項約五十五％，經費約三七二億留在國內，持續十年可創造工作機會每年二千餘人，整體產業產值擴張效益達二．五倍以上，全壽期三十年產生三倍以上之後勤維護效益。
至於潛艦國造及劍龍級潛艦延壽與戰系更新案，中科院說，因應潛艦作戰需求，目前以既有水面艦的完備戰系能量為基礎，結合外商水下專業資源，承接劍龍級潛艦延壽案戰系更新工作，期以逐步建立我國水下戰系整合實務能量；劍龍級潛艦戰系更新工作，「目前設計階段已完成潛望鏡等次系統裝備評估及選商」，並進入戰系整體設計初期審查，全案工程進度正常。
中科院表示，考量潛艦特殊作戰任務，各式戰系裝備對於水密耐壓、抗爆震等環境耐受要求度高；為提高戰系裝備自製比例及鼓勵國內廠商生產意願，未來在設計階段，與外商合作過程中，掌握可由國內生產的項目，並引導外商與國內已具供應條件之廠商議約，落實自製目標，擴大國際市場範疇。
而在建造階段，則要求戰系外商採購認證合格之國產組件，並輔導國內具技術潛力之供應商，擴大產品認證項數，提高國內廠商技術水準及產品品質。至於在運作維持階段，將建構我國潛用戰系裝備維修供應鏈，降低後勤維護成本，縮短檢修時程，增加國內產業效益。
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標題：劍龍級更新有進展 中科院︰技術可助潛艦國造
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