軍系立委沒絕跡 民進黨團有兩「尉」
〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院還有軍系立委？且竟都在民進黨團！國民黨長期提名退將出任不分區立委，但本屆因選情不佳而落選，反而是民進黨團的蔡適應、趙正宇都當過職業軍人，只是軍階從上將變成上尉。
與軍公教素有淵源的國民黨、親民黨，在國會全面改選後都有提名退將擔任不分區立委的傳統。國民黨包括前海軍副總司令李鳴皋連任三屆、前國防管理學院院長帥化民連任兩屆，其他包括前陸軍副總司令張光錦、前軍管部副司令周正之、前聯勤副總司令高仲源、前陸軍總司令陳鎮湘等各任一屆；前海軍總司令顧崇廉則代表親民黨連任兩屆。
雖國民黨在本屆不分區也提名前國防部史政編譯室主任胡筑生，但因名列十三名，而國民黨只當選十一席，須待多人離職才能遞補。
蔡適應 曾任陸軍砲指部副連長
有趣的是，民進黨的蔡適應是陸軍指職軍官班第一期，擔任過陸軍砲指部八○二營的副連長；加入民進黨團的趙正宇則出身陸軍官校專科班，還擔任過黃復興區黨部主委。兩人的最高軍階分別為中尉、上尉，不同於以往的中將、上將。
蔡適應說，他大學畢業那年的預官名額太少，自己沒考上，剛好國防部推出指職軍官班，還能直接採計預官成績，為了避免去外島、不用當大頭兵，就轉去指職軍官。
他說，當時選填官科時，教官稱只剩野戰部隊的步兵、裝甲、砲兵，他就選擇在後方的砲科，在砲校受訓半年後前往八○二營服役。他回憶，當時剛好是九六年台海飛彈危機，八○二營要整編一個連前往金門，結果身兼政戰官的他，要押送部隊往返金門。之後還參與實彈演習，在台東擔任十二輛砲車的陣地指揮官。
擔任立委後，他說，是民進黨中央鼓勵選擇外交及國防委員會，因他有基層的從軍背景，瞭解國軍需要；而且基隆的軍方單位多，所占土地面積也大，像是軍港遷移案，就需要他在外委會密集關注。
趙正宇 當過黃復興區黨部主委
趙正宇則是就讀陸軍官校專科班，在新竹服役六年，負責人事業務。他說，當時最主要工作就是部隊動員，曾主辦過同心演習。
趙正宇退伍後擔任桃園八德市公所機要秘書。他坦言，當時還是黨國不分，所以也兼任黃復興黨部的區黨部主委，且當時黨部就直接設在榮服處裡面。
他認為，退輔會根本沒幫到基層官兵的忙，只關心上校以上的高階退伍軍官出路，很多就業媒合的數據還是人家已經找到工作，再算入退輔會業績；多數志願役的官士兵，退伍後都只能當「掌門人」，也就是保全，若退輔會不能有新觀念、導入正軌，裁併進國防部也沒差。
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標題：軍系立委沒絕跡 民進黨團有兩「尉」
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