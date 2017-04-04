潛艦國造10年成軍？國防部報告未設期程

2017-04-04

〔記者羅添斌／台北報導〕針對潛艦國造政策，台船董事長鄭文隆上月廿一日信誓旦旦說，從去年十二月起估計，以八年時間讓潛艦下水測試，預估十年內可以成軍。但國防部在預訂本週三向立院國防委員會的報告中，卻沒有將潛艦下水及成軍的期程列出來，令人相當擔心潛艦國造究竟能不能如期完成。

僅列首階段合約設計期程 至109年底

立法院外交及國防委員會本週三將就「國機國造、潛艦國造執行進度暨發展國防產業之具體目標與策略」，邀請國防部長馮世寬率台船及漢翔公司董事長提出報告，其中，國防部由軍備局長梅家樹代表提出報告。

對於空軍高級教練機的國機國造，國防部有提出具體時程。

空軍與中科院於今年二月七日簽署委製協議書，由中科院整合國內航太產業能量，執行新式高教機裝備自研自製，預定於一○八年九月完成原型機出廠、一○九年六月原型機首飛，並於一一五年完成六十六架新式高教機交機任務，以滿足空軍飛訓需求。

但在潛艦國造上，報告卻沒有提出具體時程。國防部報告指出，潛艦國造區分「合約設計」及「建造」兩階段方式推動，「合約設計」全案預算二十九億餘元，由台船公司得標，期程自去年十二月二十二日至一○九年十二月二十二日止，總計四十八個月。

至於何時進入建造及何時可以下水、成軍？報告中卻沒有給答案，只說潛艦國造設計階段，目前均已完成重要工作管制節點並全力推動，續依契約規範需求，藉由定期或不定期管制會議之召開，審查及驗證各項工作執行進度，俾使全案能依期程及節點順利推展。

報告並說，初步設計工作執行期間，將全力投注必要之人力，並提供使用者構型管理、操作及維修經驗，督導台船公司依約逐步完成設計工項。