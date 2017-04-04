服役30年 空軍S-70C將汰除14架
2017-04-04
〔記者羅添斌／台北報導〕國防部敲定要將十五架黑鷹直升機移交給空軍，軍方官員昨天指出，空軍救護隊現有十六架S-70C型直升機及三架EC-225型機，未來在接收黑鷹直升機後，會將十六架S-70C機中的十四架予以汰除。
空軍救護隊編制有二十架搜救直升機，一○一年間一架S-70C(6)型機在執行搜救任務時不幸失事，救護隊目前有十九架搜救機。
軍方官員指出，現役十九架搜救機中，包括三架擔任行政機用途的S-70C(1)，兼具行政機與搜救機用途的十架S-70C(1A)，以及三架具有夜間搜救功能的S-70C(6)，另有一○三年才接機的三架EC-225型機。
官員表示，S-70C(1)及S-70C(1A)型機，都是在七十五年接機，迄今服役已有三十年之久，平均飛行時數為七○三三小時，由於機齡老舊，部分零組件已面臨停產等問題，也因此軍方規劃在接收黑鷹直升機後，會將這十三架全數汰除。
另在S-70C(6)部分，空軍救護隊現有三架同型機，軍方官員指出，S-70C(6)型機是在八十七年接機，至今服役十八年，但也面臨消失性商源及備份料件籌補不易的問題，妥善率因此偏低；他說，未來在接收黑鷹直升機後，S-70C(6)型機規劃留用兩架，汰除一架，以提升裝備妥善，確實維護任務執行安全。
軍方官員說，空軍原本規劃要在一一○年至一一五年執行「救護機新機籌購案」，在此期間，由陸軍移交黑鷹直升機給空軍，可撙節建案預算、減少建案與採購人力作業負荷及降低籌購新機期間的維持費，且陸軍及空軍均使用UH-60M黑鷹直升機，可以達到後勤補保及專案管理資源共享目標。
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