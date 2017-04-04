焦點評論》國軍建軍 人為干擾太重
記者羅添斌／特稿
陸軍向美採購六十架UH-60M黑鷹直升機，是為了讓老舊的UH-1H型直升機全數汰除，並增進陸航部隊的作戰、運輸及偵察戰力，但卻先後「被移交」各十五架給空勤總隊及空軍使用，陸軍對陸航部隊的建軍規劃被直屬長官下令移為他用，心中五味雜陳，有苦說不出。
軍方是政府各部會中，最早引進「計畫預算」制度的單位，讓三軍的建軍規劃、軍事裝備採購及組織功能調整，可以經由事前的規劃、跨年期的預算期程來執行，除了可以減輕年度預算的壓力之外，也可讓軍種擁有完整的購案建案評估、戰力規劃能量。
但就如同俗話說的「計畫趕不上變化」，軍方這種看似嚴謹的建軍規劃及計畫預算制度，卻屢屢因軍方高層的異動或不敵地方首長施壓，讓原本完整的建案遭到扭曲。
以陸軍採購的六十架黑鷹直升機為例，是為了讓老舊的UH-1H型直升機全數汰除，並可滿足兩個陸軍航空旅及飛行訓練指揮部的作戰訓練需要，六十架的數量就是陸軍經過反覆的評估後所提出的需求。但在前總統馬英九令下，十五架黑鷹直升機被迫移交給空勤總隊，蔡英文總統任期還未足年，國防部又下令要陸軍再移出十五架給空軍使用，導致陸軍所餘的卅架，僅能達到原本規劃戰力的半數。
儘管國防部一再宣稱，移交給空勤總隊的十五架及移交空軍的十五架黑鷹直升機，在遇有作戰任務需要時，就會回歸作戰序列，整體戰力不會減損，但這已與陸軍的原始規劃差距甚大；試問，如果陸軍以三十架就能滿足現有的任務需求，何必提出六十架黑鷹直升機的採購案？如果移交黑鷹直升機給空勤總隊與空軍是正確的決定，豈不是又印證陸軍的建軍規劃根本就是灌水？
軍方「計畫趕不上變化」的事情屢見不鮮，桃園基地原本規劃為反潛機的主要基地，卻因政治力的干預，被迫移交給地方政府使用；P-3C反潛機採購計畫原本是由海軍建案，但在通過之後，卻被高層下令移交給空軍；還有海軍一項建軍計畫，因為要支付的經費不足，竟然可以調用空軍的年度預算來先行墊補，軍方這些離譜作為，簡直令人不忍卒睹。
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