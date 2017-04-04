試委批年改讓毛澤東甘拜下風 立委斥「不倫不類、捍衛既得利益」

2017-04-04

〔記者吳柏緯、鍾麗華、曾韋禎／台北報導〕考試院日前將審查完成的「公務人員退休撫卹法草案」送入立法院，不過，考試委員周玉山上週四在考試院會中批評，毛澤東在建政後十七年才發動文化大革命，蔡政府不到一年就展開年金大革命，讓毛澤東甘拜下風。對此，總統府發言人黃重諺昨表示，這樣謾罵式的談話，無助於年金改革成功，試委擔當維護公務人員責任，卻任令年金制度持續崩壞，讓年輕公教人員失去保障，恐有違職守。民進黨立委則駁斥，這種說法不倫不類，只是為了捍衛個別階級的既得利益。

根據考試院紀錄，周玉山在三月廿三日的考試院院會發言時提到，考試院的修法草案版本尚未送出，政府就已有定見，根本是宣布考試院版本的死刑，證明一切都是騙局。

周玉山還說，毛澤東一九四九年建立政權，直至一九六六年發動文化大革命，中間隔了 十七年。民進黨政府二○一六年執政，立刻展開年金大革命，並要在一年內見效，這樣速度讓毛澤東甘拜下風。

周玉山表示，毛澤東利用工農群眾和紅衛兵，鬥爭包括公務員在內的知識份子，結果毛澤東一死，文革就結束。周更強調，就像所有存在過的政府一樣，這個政府也將灰飛煙滅，一切騙局都會結束，最終留下真實歷史，讓千萬人判讀。

民進黨立委蔡易餘批評，周的說法太不倫不類了，年金改革是為年金制度的永續發展，省下來的錢還是挹注回退撫基金，確保下個世代也都有得領；為了保障領少的退休人員，也設定了樓地板。這是為了維護世代公平、保障弱勢，絕非是階級鬥爭。

他指出，部分高官、將領為了維繫自己的既得利益，不斷煽動基層，說穿了，只是要捍衛他們現領八、九萬，甚至於十萬元的超優渥退休金。

民進黨立委莊瑞雄諷刺說，馬英九總統任內先砍了年終慰問金，也要推動年改，不也是周玉山所謂的文化大革命，為什麼周還要接受「馬澤東」的提名擔任監委？真是笑死人。周玉山不該為了捍衛前老闆郝柏村每月領超過二十一萬元的超豐厚退休金，就在那邊語無倫次。

對於周玉山的發言，考試院表示尊重委員的發言，不便多做評論。周玉山則未接電話，無法取得本人對外界批評的回應。