六部會組改沒進度 立委︰不該再延

2017-04-04

〔記者曾韋禎／台北報導〕馬政府任內推動的行政院組織再造工程，在政黨輪替前還剩六個部會尚未完成修法，已延長兩年的「行政院功能業務與組織調整暫行條例」將於明年一月底屆期。民進黨立委李俊俋強調，一定要趕在下會期完成修法，不該再暫行下去。

馬政府任內推動組改，於二○一○年修正「行政院組織法」，預計從二○一二年到一六年，將原本卅七部會整併至廿九個。但因遭裁併、調整業務的機關紛紛透過立委遊說，致後續的推動愈加困難；立法院只好趕在二○一五年底修正「暫行條例」，將組改過渡期延長到二○一八年一月底。

馬英九總統任內，還剩內政部、經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環境資源部、陸委會等六個部會的組改法案尚未處理；相關草案也在政黨輪替後，由行政院撤回。而前朝任內通過、擬在去年七月掛牌的海洋委員會，則於去年三月遭新國會決議暫緩施行。

李俊俋三月二十三日於立法院司法及法制委員會詢問組改進度時表示，目前還剩內政部、海洋委員會、經濟及能源部、交通及建設部、農業部、環境資源部，未提及陸委會。

他事後透露，馬政府原本規劃將蒙藏委員會併入陸委會，分設蒙事司、藏事司，但民進黨在野時就反對，蔡政府已予廢棄；未來將依業務，分別移撥到文化部、外交部、內政部移民署、陸委會，更動的層級最高只是「科」，屆時只要修正各機關的處務規程即可。

李俊俋批評，馬政府當年的組改缺乏中心思想，根本就是亂搞，現在就是要補強，時間非常緊迫。他坦言，目前僅內政部的問題較少，選政、選務之爭已經解決，只剩十米以下的生活圈道路是否移給交通部。其他部會的爭議都不小。

人事總處︰下會期完成 有時間壓力

曾任高雄市海洋局長的民進黨立委賴瑞隆認為，海洋委員會的思考太狹隘了，應該整合海洋資源、保育、休憩、漁業、航港等職能，成立「海洋及漁業部」，才能統整全國的海洋事務。他希望民進黨展現執政的高度，讓改革一次到位。

人事行政總處人事長施能傑在答覆李俊俋質詢時表示，相關單位正在聽取外界的意見，下會期會在行政院完成初步規劃，確實有時間上的壓力。