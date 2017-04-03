日媒批台海調船闖ＥＥＺ》 外交部：在我專屬經濟海域內 有海洋調查權

2017-04-03

〔記者呂伊萱、吳柏緯／台北報導〕日媒「產經新聞」昨以頭版報導質疑，台灣海調船去年在未獲同意下八度闖入日本專屬經濟海域（ＥＥＺ），是有史以來最多。外交部昨回應，台日ＥＥＺ嚴重重疊，我政府堅持調查船有權在我主張的ＥＥＺ內，從事海洋科學調查活動。

雙方同意成立海洋科學小組協調

不過，外交部表示，考量台日關係友好，雙方已同意成立海洋科學工作小組，政府盼藉此機制和日方協調雙方可接受且合理的海洋科學調查活動。

科技部強調，台日兩國的ＥＥＺ重疊，因此每次海研船出任務時都會確認調查海域是在我國劃設的暫時執法線內。面對此一爭議，需透過外交談判，將雙方的立場與條件說清楚，才能有效解決。

根據日本海保資料顯示，去年入侵日本「尖閣諸島」周邊海域的中國公務船數量龐大，入侵領海者計有一二一艘，擴大到鄰接區則計有七五二艘，部分公務船更配有砲台武器。至於未經同意的外國籍海洋調查船，去年一月至十一月共廿一例，包括中國十一例、台灣八例、韓國一例與俄羅斯一例。但相關事實在「產經」的報導中卻隻字未提。