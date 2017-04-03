| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

日媒批台海調船闖ＥＥＺ》 外交部：在我專屬經濟海域內 有海洋調查權

2017-04-03

〔記者呂伊萱、吳柏緯／台北報導〕日媒「產經新聞」昨以頭版報導質疑，台灣海調船去年在未獲同意下八度闖入日本專屬經濟海域（ＥＥＺ），是有史以來最多。外交部昨回應，台日ＥＥＺ嚴重重疊，我政府堅持調查船有權在我主張的ＥＥＺ內，從事海洋科學調查活動。

雙方同意成立海洋科學小組協調

不過，外交部表示，考量台日關係友好，雙方已同意成立海洋科學工作小組，政府盼藉此機制和日方協調雙方可接受且合理的海洋科學調查活動。

科技部強調，台日兩國的ＥＥＺ重疊，因此每次海研船出任務時都會確認調查海域是在我國劃設的暫時執法線內。面對此一爭議，需透過外交談判，將雙方的立場與條件說清楚，才能有效解決。

根據日本海保資料顯示，去年入侵日本「尖閣諸島」周邊海域的中國公務船數量龐大，入侵領海者計有一二一艘，擴大到鄰接區則計有七五二艘，部分公務船更配有砲台武器。至於未經同意的外國籍海洋調查船，去年一月至十一月共廿一例，包括中國十一例、台灣八例、韓國一例與俄羅斯一例。但相關事實在「產經」的報導中卻隻字未提。

廣告
  • 海研一號。（資料照,記者吳政峰攝）

    海研一號。（資料照,記者吳政峰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 專屬經濟海域（ＥＥＺ） 尖閣諸島 海調船
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
甜點✧法式海綿蛋糕
進補✧當歸鴨麵線
開趴必備！玫瑰餃子
一次認識牛排各部位
轉寄

標題：日媒批台海調船闖ＥＥＺ》 外交部：在我專屬經濟海域內 有海洋調查權


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月3日‧星期一‧丁酉年三月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.