留營慰助金奏效 志願役留營率增13%

2017-04-03

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方實施「留營慰助金」措施奏效，軍方官員昨指出，最新統計顯示，至去年十二月一日止，志願役士兵留營率已由原本的六十三％提升到七十六％，增加了十三個百分點，志願役士兵編現比也由五十四％提高到七十六％；為了激勵留營誘因，軍方已規劃擴大適用對象，要將預備役的軍官及士官都納為留營慰助金的發給對象，以穩固基層人力。

留營慰助金措施是從一○四年四月一日起實施，鼓勵志願役士兵在法定役期結束後繼續留營服役（含志願士兵轉任士官），既可維持部隊專長種能，也可撙節軍事訓練成本。

官員說，留營慰助金是採遞增方式發給，依簽約留營年限一至三年，每年分別支給一萬七千元、三萬三千元、五萬元，以激勵基層工作意願。

地域加給比照公教 澎湖官兵：不再是二等軍人

此外，經過長達三年的爭取後，行政院終於同意讓在澎湖服役的軍職人員，今年元旦起可享有與在澎湖服務的公教人員同樣標準的地域加給。在澎湖本島及離島服役者每月領取的地域加給，第一、二級地區調高二○六○元，第三級地區調高一千二百元。

澎湖的三軍部隊加海巡署軍職人員約有七、八千人，多位在澎湖服役軍人被問及此事時，都說︰「好開心，我們終於不是二等軍人！」