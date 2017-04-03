留營慰助金奏效 志願役留營率增13%
2017-04-03
〔記者羅添斌／台北報導〕軍方實施「留營慰助金」措施奏效，軍方官員昨指出，最新統計顯示，至去年十二月一日止，志願役士兵留營率已由原本的六十三％提升到七十六％，增加了十三個百分點，志願役士兵編現比也由五十四％提高到七十六％；為了激勵留營誘因，軍方已規劃擴大適用對象，要將預備役的軍官及士官都納為留營慰助金的發給對象，以穩固基層人力。
留營慰助金措施是從一○四年四月一日起實施，鼓勵志願役士兵在法定役期結束後繼續留營服役（含志願士兵轉任士官），既可維持部隊專長種能，也可撙節軍事訓練成本。
官員說，留營慰助金是採遞增方式發給，依簽約留營年限一至三年，每年分別支給一萬七千元、三萬三千元、五萬元，以激勵基層工作意願。
地域加給比照公教 澎湖官兵：不再是二等軍人
此外，經過長達三年的爭取後，行政院終於同意讓在澎湖服役的軍職人員，今年元旦起可享有與在澎湖服務的公教人員同樣標準的地域加給。在澎湖本島及離島服役者每月領取的地域加給，第一、二級地區調高二○六○元，第三級地區調高一千二百元。
澎湖的三軍部隊加海巡署軍職人員約有七、八千人，多位在澎湖服役軍人被問及此事時，都說︰「好開心，我們終於不是二等軍人！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 深夜沙龍／日本男星開發菊花全紀錄 體驗「走後門」感覺是...
- 老爸討扶養費 兒：他有18趴、3個月出國1次
- 《愛肝加油站》打完B肝疫苗 須確認有無表面抗體
- 台北》動保處誤解法令 公司變更登記地址白忙
- 賴清德：不是簽個協議 就能取得和平
- 掛傷號僅一天 郭勝安馳援
- 巴國聖壇遭血洗 20信徒慘死
- 《醫師說法》通靈 是一種心理暗示
- 社論》別在馬英九跌倒之地再摔一跤
- 警亡魂清明求衣見祖先 官署近日傳靈異
- 律師與妻簽防小三公約被抓猴 改口偷情法官不信
- 日夜溫差大 好天氣到週六
- 〈愛瘋迷〉無愛無所謂 開心就好
- 體驗潮間帶 山海城學童共學
- 《自由廣場》透明釋憲，更待何時？
- MLB新球季登場 賭盤看好小熊衛冕成功
- 李千娜女兒棄小樂「我的偶像」選媽媽 背後原因超感人
- 盲彎貪快跨雙黃線 BMW撞對向重機
- 祭祖吃寒食 民眾排隊1小時買春捲
- 面命有「笑」果！ 朱育賢敲關鍵安
- 【愛讀書】 《阿哞》
- 〈徵文啟事〉孩子愛頂嘴
- 陳威全等7年當爸 淚吐求子辛酸
- 自由共和國》吳介民、蔡宏政、鄭祖邦／讀懂「巨蟒」發出的訊號
- NBA》葛瑞芬轟破1萬分 快艇隊史第2人
- 糯米糰20周年慶 鐵粉王若琳站台
- 演活腦性麻痺 男星換來脊椎側彎職業傷害
- 葉俊榮：中國戕害台灣不表意自由
- 想幫又怕傷獨老自尊 早餐俗俗賣
- 愛台印度醫師 獲梅花卡
- 〈吉娜兒的人生食堂〉海帶杯湯：短暫而廉價的溫暖
- MLB開幕戰 光芒轟垮田中將大擊退洋基
- 清明連假第三天 國五北上今最塞
- 大甲媽祖遶境最終日 林全出席回鑾安座儀式
- 捕殺阿牛賣2380元 屏縣府輕罰3萬
- 04/03 各報重點新聞一覽
- 《機場捷運各站系列報導》A8長庚醫院站 轉運交通樞紐
- 「毒害」先人! 農藥除墳草遺體難腐化
- 450萬級 4WD性能房車-2
- 《自由廣場》兩岸監督條例要考慮現狀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：留營慰助金奏效 志願役留營率增13%
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分