讀賣：F35、薩德系統 美列售台項目
我軍方官員：F35符合下一代戰機需求 但需花工夫喬出預算空間
〔駐日特派員張茂森、記者羅添斌／綜合報導〕日本「讀賣新聞」昨在要聞版和國際版分別以頭條報導「美國已將尖端戰機F-35與戰區高空防禦系統（THAAD，薩德）列為對台出售標的」，但因預算問題，「台灣未必能全部吸收」。台灣自製潛艦方面，因技術能力仍然不夠，美國川普政府也將對台提供技術列為考慮項目。
技轉助台自製潛艦 列考慮項目
國防部昨晚對此表示，「沒有評論」。
資深官員說，F-35B型戰機具有匿蹤、短場或垂直起降功能，相關條件及功能都符合我國爭取下一代戰機的目標，但此型機售價高昂，過去我國的立場是積極爭取，並可以用特別預算處理，但行政院目前已推出八千八百億元的前瞻基礎建設特別預算，屆時就算美國真的同意出售F-35B戰機，台灣內部想要喬出預算空間來，還需要花一番工夫。
另外，在薩德系統方面，資深軍方官員表示，國防部長馮世寬曾在立院答詢時說明，他不贊成美國在台部署薩德系統，台灣該做的是防衛自己國家的安全，不要涉入大國的戰爭或幫其他國家作戰。
讀賣該則報導是由駐華府和台北的記者共同發稿。據美國相關管道消息指出，白宮將在「川習會」後重新檢討對台軍售，川普政府可能全面修正前總統歐巴馬的對中政策。歐巴馬時代曾決定自二○一○年起的十五年內對台軍售合計一百四十億美元，但對台灣需要的新型戰鬥機、潛艦和神盾艦，因考慮對中關係而從軍售清單中剔除。
川普對台軍售「已進入檯面下交涉」
報導指出，川普政府的對台軍售方案，「美台雙方已進入檯面下的交涉」，其中包括F-35戰機和薩德系統。針對台灣計畫自製潛艦但技術能力不足的問題，美國也準備對台技術移轉。儘管台灣因預算問題「未必能全部吸收」，但若實現，將是對台灣要求的內容做了「滿額答覆」。
報導又說，由於中國急速擴軍，台灣曾要求購買新型戰機和柴油潛艦，但歐巴馬考慮對中關係，只批准台灣的戰機升級和出售攻擊直升機，川普可能修正歐巴馬的對中政策。
在即將到來的川習會中，習近平若對北韓的核武和飛彈開發問題，以及美中貿易逆差或外匯問題不符美方期待，「川普將強化對中國的壓力」。而川普若批准新的對台軍售案，中國勢必反彈，北京也有可能以北韓或貿易、外匯等問題換取美國對台軍售的限制。
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