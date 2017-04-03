國民黨東京大樓 再傳找買主

2017-04-03

黨產會：若認定不當黨產 轉售後仍可追徵

〔駐日特派員張茂森、記者陳鈺馥／東京、台北連線報導〕據東京不動產業者透露，國民黨在東京都港區三田中心地段的黨產「東京貿易中心大樓」（ＴＴＤ大樓），繼去年國民黨脫售不成後，最近再度傳出ＴＴＤ大樓出售的消息，這次開價為七十億日圓，比去年九月的價錢多出二十五億日圓，據說也是中信集團經手出售，到目前為止，曾與業者密集接觸，但尚無具體進展。

日業者透露 國民黨開價70億日圓求售

黨產會發言人施錦芳昨受訪表示，依據黨產條例規定，政黨非法定合法收入外的財產推定為不當黨產，國民黨不能任意處分及轉售，位於東京的貿易中心大樓來源尚待釐清，呼籲國民黨及承購者應意識該交易具有爭議，一旦讓售，未來若認定為不當黨產，黨產會也可進行追徵，並可透過外交關係進行相關假扣押事宜。

位於東京都港區三田一丁目二番十八號的國民黨黨產ＴＴＤ大樓是在一九九二年四月完工，中投曾說明，國民黨隔年是以一百四十億日圓購進，但當時出售給國民黨的日本不動產公司「日本ビルプロジェット株式會社」社長表示，他們實際上「只收到八十億日圓」。

ＴＴＤ大樓的面積約四七七．八五坪，是地下一層、地上九層的鋼筋大樓，去年九月前曾透過中信集團向日本不動產業者發出有意脫售的消息，但經本報獨家報導之後，出售動作一時中斷。

據有意購買ＴＴＤ大樓的不動產業者透露，最近東京再度傳出ＴＴＤ大樓出售的消息，這次的要價為七十億日圓，至於價錢是否合理，該業者表示，七十億圓有點偏高，「但也大致合於目前的行情」。

台灣政府追討黨產 國民黨賣樓「轉地下」

據透露，在民進黨政府成立前，國民黨一直想脫售在東京擁有的ＴＴＤ大樓，但因目前的台灣政府積極追討黨產，脫售計畫「從地上轉到地下」，日本業者因該物件具有的爭議性，購買意願多少受到影響，但仍想要購買的業者「至少有兩家」。

ＴＴＤ大樓的一樓出租給全家超商使用，二到三樓由台灣貿易中心使用，九樓則做為一般出租住家，依照東京不動產業者去年提供的資料顯示，ＴＴＤ大樓年租金收益大約為兩億五千萬圓，收益報酬率大約六％。

相關人士指出，不當黨產處理委員會追討國民黨在東京的黨產，雖有很高的難度，但方法之一是在日本「向法院聲請假扣押」。