2017-04-02

國內：

●中國國台辦廿九日證實，十九日經澳門入境中國珠海的前民進黨黨工、非政府組織工作者李明哲，因涉嫌危害國家安全遭拘留，但未說明人在何處。

●教育部卅日認定台大教授郭明良有七篇論文違反學術倫理，除撤銷其學術獎資格，並扣減台大今年度補助經費五千四百萬元。

●台北地院卅一日認定二○一四年三月掀起反服貿協議的團體為行使公民不服從而進入立法院，判決林飛帆等廿二名被告全部無罪。

國外：

●香港選舉委員會廿六日選出中國支持的前政務司司長林鄭月娥擔任香港第五屆行政長官。

●美國智庫「亞洲海事透明倡議」廿七日披露，中國在渚碧礁、美濟礁和永暑礁等人工島礁的主要軍事建設已完工，可隨時部署戰機、飛彈發射器等重型裝備。

●韓國首爾中央地院卅一日同意檢方聲押前總統朴槿惠，為韓國第三位被關入看守所的卸任總統。