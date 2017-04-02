星期專論》美、日開始「挪動信封」

2017-04-02

◎王景弘

美國外交界對採取謹慎的小動作改善與台灣關係，常說是push the envelope，從字面解釋就是不動聲色，小心的「挪動信封」，意指在重重限制下，做到可能的極限。

挪一挪信封當然是些微、低調、漸進的小動作，不符合台灣人喜愛「翻桌」的性格，但沒有天翻地覆的變化，外交上「翻桌」的行為很少見。

讓大國交互掩護 改善與台灣關係

隨內外情勢的變化，各國不能不調整步伐以因應新現實，美國與日本已經開始輕輕挪動信封，這些外交上的微妙變化，將來還會持續，中國將忙於抗議，美、日則重申「政策沒有改變」。

台灣要有耐心歡迎各主要國家政策的細部調整，讓大國交互掩護，改善與台灣關係。中國外長王毅嘲笑台灣的外交沒有正當性，因為台灣不代表中國；但未來各國與台灣關係的發展，顯然以台灣為主體，與中國無關。

「挪動信封」的連鎖反應，主要因為政局與世局的變化。民進黨在去年大選狂勝，有兩個重大意義：第一，台灣民主體制深化，政治架構更加成熟，人民享有自由選擇政府的權利；第二，台灣人民選擇的國家認同不是「中國」，而是自己的台灣。

有人責怪小英政府未趁此民意大勝，一舉「翻桌」，而是被動的等待大國的小動作，但台灣還沒有翻桌的大本錢，退而求其次，只能運用民主化的新情勢，敦促大國正視及尊重台灣的地位與權益。

美國去年大選，共和黨的政治素人、商場大亨川普獲勝。川普個性不按牌理出牌，「歐規川不隨」，要自打品牌。他經商致富，以擅長討價還價自豪，國際間常以鄙夷眼光視之。

中國把他當「生意人」，最高原則是獲利，容易以利誘對付，這種中國人傳統看不起商人的論調，搞錯了川普崛起的意義，也輕忽他重要顧問多偏向尊重台灣，及強勢對付中國的主張。

中國欠缺法治 奢談全球化領頭羊

川普「天威難測」，用以對付中國是其強項。從尼克森開始，雙方高調把關係拉到「戰略」層次，由最高層級秘密操作，但川普面對的情勢，中國在戰略上已失去意義，他祭出美國主義、美國優先、指控中國在全球化中搶走美國人工作機會，但雙方不再有當年對抗蘇聯的共同戰略利益。

獲全球化之利的中國，大力批判川普走向保護主義，也有人認為中國將取代美國領導全球化，這是罕見的政治笑話。中國並非自由市場經濟，欠缺法治，凡事政治控制，不公平競爭，不守法，侵權偽造商品氾濫；這種國家談什麼全球化領頭羊？

中國經貿專以不守規則、不公平競爭獲暴利，川普的「保護主義」重在「公平競爭」，中國如執意違規侵權，美國要強力報復。有人擔心這會引起貿易戰，造成雙輸，但中國可能更難承擔輸的後果。國務總理李克強坦承中國民眾的不滿情緒「已經很深刻和嚴重」。沒有美國市場，它的問題將更加惡化。

為維護東亞和平穩定，川普恢復美日聯盟優先，假想敵是以霸權取向，企圖打破現狀的中國及北韓。習近平落到急於找川普會談，只求比照日本首相安倍所享受的禮遇，氣勢已遜一籌。他想在台灣問題上進逼，怕無能為力，頂多換得「我們的一個中國政策並無改變」的官話。

台灣在過去近四十年，蔣經國想維持與美國「官方關係」未遂；李登輝要突破雙方關係也不順暢；陳水扁急於國家正常化，在小布希為伊拉克懊惱之際引發爭執；存心去國家化的馬英九以製造反美、反日、傾中為能事，使國際對台灣失去信心。

蔡政府也移動信封 「勢」在台這邊

蔡英文領導本土政權重返執政，川普率先挪動信封，通電話互相致賀，並以反恐聯盟名義，首度同意駐美代表高碩泰進入國務院；日本外交嗅覺敏銳，眼看美國挪動信封 ，它也同意交流協會正名台灣，並派總務副大臣訪台。

小英政府沒有翻桌的大動作，也沒有喊爽的「申請加入聯合國」，但積極進行國防自主與新南向政策，既求振興經濟，也帶宣示國家主權和捍衛國家獨立的意義，不像馬英九棄置象徵主權國家的外交與國防，把台灣自治區化。小英政府也移動了信封，「勢」在台灣的一邊！

（作者王景弘，資深新聞工作者）