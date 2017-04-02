為林國春緩頰 洪秀柱：他用字不精準
2017-04-02
〔記者翁聿煌／新北報導〕國民黨主席洪秀柱昨天前往資深黨員住處頒贈華夏三等獎章，感慨表示「現在年輕一代只記得二二八，不記得三二九！」對行政院發言人徐國勇要求國民黨為新北市議員林國春嗆蔡英文「該不該殺」道歉，洪秀柱則為林國春緩頰，「他用字不精準！」
洪秀柱昨赴中和拜訪高齡一○二歲的資深黨員黃信昌，加入國民黨已七十六年，高中畢業就投筆從戎，曾參與西安事變援救蔣中正的行動，以及北伐、剿匪、抗戰等重大歷史，洪秀柱頒贈華夏三等獎章。
徐國勇辦公室主任林育卉因罵「趁清明節不會早點去死」而辭職，徐國勇也要求國民黨為林國春嗆蔡英文「該不該殺」道歉，洪秀柱則為林國春開脫，說他「用字不精準，有失誤！」可能是與最近流行「拔菜頭、摘綠葉」有關，並非真的要砍砍殺殺，應該是一下子情緒上來，講不清楚。
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