大老勸進選新北 徐國勇：尊重黨提名機制

2017-04-02

〔記者李欣芳／台北報導〕下屆新北市長選舉，民進黨爆出黑馬人選，一位在黨內提名初選具影響力的大老，力勸具有高知名度的行政院發言人徐國勇投入新北市長選戰，新北市基層也有許多民眾要徐參選。徐國勇受訪時坦言，確實有綠營大老與不少新北市民希望他選新北市長，但他也低調表示：「一切尊重民進黨的提名機制」。

據了解，徐國勇因擔任行政院發言人，不便就是否參選正式表態，不過，知情人士研判他未來有可能投入二○一八年的地方首長選舉，只是還不到正式做決定的時刻。他是否選新北市長，也要看蔡英文總統與行政院長林全的態度。

民進黨新北市長選舉黨內提名，黨內競爭也將轉趨激烈，未來可能列入黨內初選民調評比的人，包括勤跑基層的三位立委吳秉叡、羅致政、高志鵬，以及動向尚未明朗化的台南市長賴清德等人。