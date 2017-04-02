首次健檢 蔡總統整體健康良好
2017-04-02
〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨天完成任內首次健檢，檢查結果健康情況相當良好，總統醫療小組公布蔡總統各項檢驗數值正常，表明足以因應繁忙國政事務。
根據醫療小組公布的報告，現年六十歲的蔡總統，身高一六三．五公分，體重六十二公斤，身體質量指數（ＢＭＩ）廿三．二，血壓收縮壓和舒張壓為一三八和八十毫米汞柱，脈搏每分鐘七十四次，呼吸每分鐘十八次，體溫卅六．一度。
蔡總統昨到台北榮總完成健檢，總統醫療小組召集人陳振文醫師表示，整體而言，總統的健康情形相當良好。
檢查項目包括血液常規生化檢查、腫瘤標記、內分泌等檢查，都屬正常範圍，胸、腹部放射線等高階影像檢查，以及全腹超音波、耳鼻喉科、眼科及牙科等會診，都沒有異常現象。
陳振文指出，總統醫療小組除了照護總統日常健康，也完成總統緊急醫療體系的建置部署，包括全國各地的責任醫院選定、協勤團隊的組織與訓練、平面道路與空中交通動線（包含直升機起降點）的查勘等，並已依照緊急醫療計畫進行多次實兵驗證。
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