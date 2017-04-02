「國家分崩離析」 王金平倡王道治國

2017-04-02

總統府：國家會團結在改革成果中

〔記者曾韋禎、李欣芳／台北報導〕前立法院長王金平昨天出席一項活動時認為，台灣在去年第三次政黨輪替，也讓民進黨首度完全執政；但蔡英文總統上任以來，無法解決人民對前朝政策的不滿、也看不到兌現選前的承諾，反而出現更激烈的反彈力量，國家更加分崩離析。

王金平認為，當前的政府、立法院、兩岸關係所面臨的僵局，都可以在發揚融合儒釋道的王道文化之下，一一化解，在政治行中道、經濟求正道、社會要公道，新政府才能解決問題。

總統府發言人黃重諺回應表示，不清楚王金平談話的脈絡，不過許多過去前屆政府不願意、不敢面對的沉痾，政府更大力改革，務必讓國家告別停滯，至於改革過程當然會有阻力，但只要不分朝野，把指責的手化為協力的決心，國家最終會團結在改革的成果中。

王金平昨出席台南市國學書院傳統文化基金會所舉辦的國學文化與企業經營研討會，並以中華文化的王道精神為題發表演說。

王金平指出，過去擔任立法院長十七年來，始終堅持追求民主政治、維護憲政體制、促進政治和諧、增強國家發展等途徑來領導國會。

因此，縱然國民黨團在野後曾霸占立法院主席台，他也不忍去做過去最不願看到的議事抗爭；只要有霸占就有衝突，只會讓朝野對立更惡化，可能有少數委員成為贏家，但國家社會一定是輸家。

他呼籲所有立委守中道以問政、行正道拚經濟、求公道為社會，立法院必能贏得人民喝彩。

就兩岸關係而言，王金平認為中國對「九二共識」不可能有絲毫模糊與鬆動，一再對蔡政府丟出直球；但蔡英文的回應卻是希望中國能更有彈性。只有兩岸發揮王道精神，才可能突破僵局。

他認為，台灣從未認真面對台獨、一中、統一等三大問題，都是主觀多於客觀的認定、立場多於務實的討論、攻訐多於理性的溝通，各持己見，以致兩岸政策在每次的政黨輪替，都是一次折騰。

他也呼籲中國應開闊胸襟，因為仁政就是王道的中心思想；若能趁中國全面肯定中華文化的契機，共同發揚王道精神，兩岸僵局自然有解。