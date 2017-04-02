焦點評論》年金改革 尚有兩大變數

2017-04-02

記者李欣芳／特稿

攸關公教與勞工的年金改革修法版本，考試院與行政院已將版本送到立法院，但因兩院版本有明顯差距，副總統陳建仁忍不住對試院開砲，年改的決戰點轉向立院最終審查，台灣社會絕大多數人盼所有年改法案儘速完成立法，以趕得及明年實施新制，避免國家走上財政破產之路，特別是終結引發公平性爭論的十八％優存利率，符合多數人期待。

不過，年改仍有兩大變數。最新變數來自軍方，國防部明確建議立院本會期不處理軍人年改草案，與府院要求本會期通過所有年改法案的立場有所扞格，國防部的說法已引發疑慮，軍人年改草案究竟能否照行政院要求，四月底前呈報政院院會通過送立院審議？

雖然蔡總統已釋出善意，同意軍人另行設計退撫制度，但軍方也必須慎重思考，若因而拖延年改時程，將招致反改革的罵名。

其次，雖然考試院這次就公務員年改版本，公然與總統府年改會與行政院對抗，但試院版本提出後，將遭握有國會優勢席次的民進黨團提黨團版修正，調回與年改會的立場一致，變數則是國民黨團如何在立院出招。

政府推動年改這個艱鉅工程，面臨不少變數，不僅退休軍公教人士早已集結到立院抗議，曾多次聲援退休軍公教的國民黨，如何在立院審查修法時透過國民黨團出手，兩股力量交互影響會如何發展？將牽動立院究竟何時完成三讀修法。

然而，政府設定的年改戰場拖得太久，歷經年改委員會的多次吵鬧、爭執，已讓台灣社會眾多民眾對年改的爭論不耐煩，年改相關版本送到立院後儘速完成審議，才符合基層絕大多數人的期待。