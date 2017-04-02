試院放水版 退撫基金估提早3年破產

2017-04-02

〔記者曾韋禎、黃邦平／台北報導〕行政院、考試院版的公、教、勞年金改革方案，將於本週送進立院審議。由於試院版多項改革內容較年改會結論大為縮水，外界質疑試院版的財務節流效果，考試院秘書長李繼玄昨天強調，年改會版原估計可讓退撫基金維持到二○四九年才破產，考試院已委託專業機構就試院版重新精算，初步推估可能只會提早三年左右。

按銓敘部於二○一六年提出的精算報告，公務員退撫基金將在二○一九年首見收支不足，並於二○三一年破產。

年改會因此在一月十九日提出改革方案，包括在職卅五年的所得替代率，先於二○一八年調降至本俸兩倍的七十五％，再逐年調降一％，直到二○三三年降至六十％，約為實質薪資的七十．八％。退休年金的採計基準，則從現行退休前一個月的均俸，先於二○一八年採計退休前五年的平均本俸，再逐年增加一年，直到二○二八年採計十五年。

年改會原預估，年改版可讓公務員退撫基金的破產年限延至二○四四年。但年改會副召集人林萬億三月卅一日又公布最新財務精算結果表示，原本只規劃將十八％優存利率結餘的一半回補退撫基金，但銓敘部版已把回補率增為三分之二，破產年限可再延至二○四九年。

但考試院全院委員會在審查「公務人員退休撫卹法草案」時，先將退休年金的採計基準，從十五年縮減為十年；所得替代率也放寬為自八十％，分十年逐步降到七十％。

考試院副院長李逸洋曾擔心，若按照考試院版完成改革，退撫基金恐撐不過二○四一年。不過，李繼玄認為，目前已委託專業機構重新精算破產時間，初步推估可能只會提早三年左右。

試院：不希望讓公務員「吃虧太大」

李繼玄指出，公務人員退休所得包含退休金和公保年金，現職公務人員退撫提撥率已經很高，每月提撥退撫基金、公保保費幾乎要扣掉薪水一成，退職後領得太少顯然不衡平，以年資卅五年為例，公保年金的所得替代率約十三％，如果替代率上限只有六十％，等於退休金才四十七％，考試院版由八十％逐年降為七十％，希望不要讓公務員「吃虧太大」，況且多數公務員年資在廿五到卅年間，如果是廿五年，所得替代率恐怕不到五十％。

李繼玄也認為，舊制年資改革及十八％優惠存款制度改革省下的經費，估計每年可撥付給退撫基金兩百億元，十年有兩千億元，另根據銓敘部評估，調高提撥費率一個百分點約可增加五十億元，十年間總計也約有二千億元，因此退撫基金的前景應該「不至於那麼悲觀」，況且國際間已開始升息，利率調漲也會帶動基金收益。

為捍衛年改會版本，立法院民進黨團已決議，針對試院版不同於年改會結論的部分，黨團將讓公、教的所得替代率，均在十五年的過渡期後，從本俸兩倍的七十五％降至六十％，並以在職最後十五年的平均本俸做為退休金計算基準。