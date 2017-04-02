軍人年改草案 本週呈報政院

2017-04-02

政院派林萬億與國防部協調 盼月底前送進立院

〔記者李欣芳／台北報導〕政府推動年金改革，考量軍人工作的特殊性，將軍人年改與公教脫鉤處理。據透露，在行政院要求及與國防部的約定之下，國防部預定在清明節連假結束後，本週向行政院呈報軍人年改草案，由於國防部建議立院本會期不要處理軍人年改版本，府院則盼所有年改法案在本會期完成三讀，主責年改的行政院政務委員林萬億本週將與國防部溝通協調，盼加速軍人年改草案審查時程，趕在行政院於四月底前將改革版本送到立法院審議。

退輔會 爭取軍人年金樓地板4萬元

目前軍方爭取退伍軍人老年基本生活保障的月退「樓地板」，高於年改會定調的公教樓地板三萬二一六○元，退輔會主委李翔宙認為訂為四萬元較合理，不過，年改會則盼軍公教樓地板標準一致。

年改會定調退休公教所得替代率，將從七十五％分十五年降至六十％，軍方則盼爭取比退休公教享有較高所得替代率，相關官員表示，考量軍人職業的特殊性，服役年齡短、比公務員早退休，軍人退伍時通常還要負擔家庭經濟，因此，軍方所得替代率有爭取的空間。

林萬億表示，依先前與國防部的約定，軍人年改草案將在清明節連假結束後呈報到行政院審議，雖然國防部建議立院本會期不要處理軍人年改草案，不過，他未接獲國防部通知，要改變本週向政院呈報草案的約定。

林萬億估計，行政院內部審查軍人年改草案，約需一個月的時間。政院爭取四月底前將涉及軍人年改的「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」送請立院審議。

政院高層表示，軍、公、教、勞所有年改法案政院已列為立院本會期最優先法案，不太可能照軍方的想法，軍人年改本會期不處理。

據了解，國防部先前向年改會提出甲、乙兩大包裹式改革草案，爭取軍人在十八％優惠存款上，享有比公教人員較優的利率及較高所得替代率，但年改會認為兩大包裹式提案設計太複雜，要求國防部重擬，年改會並定調軍公教十八％優存利率六年退場、第七年歸零的標準一致。