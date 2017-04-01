送別李元簇 李登輝悼：最佳幕僚典範
2017-04-01
〔記者蘇芳禾、林欣漢／台北報導〕已故前副總統李元簇追思會昨於台北市第一殯儀館舉行，總統蔡英文親頒褒揚令，前總統李登輝代表發表追思談話。蔡英文、李登輝、前總統馬英九難得出席同場活動，三人並肩而坐，但僅點頭致意，無其他互動。
李元簇追思會昨由副總統陳建仁擔任主祭官，內政部長葉俊榮、外交部長李大維、國防部長馮世寬和監察委員劉德勳擔任覆旗官，隨後播放追思影片。
李登輝上台追思談話時指出，外界常以「沒有聲音的副總統」形容李元簇，但實際上，李元簇總能堅守立場，不計毀譽、不畏權勢，面紅耳赤大聲爭論到底，讓既得利益者知難而退，尊稱李前副總統是「最佳的幕僚典範」，當之無愧。
骨灰植存法鼓山
李登輝也提到，之前探望李元簇時，李元簇聲音宏亮地對他說：「總統，我們都做到了，沒讓大家失望。」
蔡英文特派副總統陳建仁、親民黨主席宋楚瑜、國民黨主席洪秀柱、行政院長林全、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖、監察院長張博雅、國安會秘書長吳釗燮、葉俊榮、李大維及馮世寬等十二人為治喪大員，辦理李元簇治喪事宜。李登輝、馬英九，前副總統呂秀蓮、蕭萬長、吳敦義皆出席這場追思會。
追思會後，家屬昨下午將李元簇與妻子徐曼雲的骨灰植存在新北市金山法鼓山，場面簡單隆重。
法鼓山金山環保生命園區十年前捐出四百多坪土地給新北市政府，做為往生者植存之用。植存與樹葬不同，是將骨灰撒在挖好的洞穴裡，不立碑也不留名，也無須法會、祭祀供品，法鼓山創辦人聖嚴法師的骨灰也植存在園區內。
昨天下午，在上百名親友觀禮下，家屬先默禱一分鐘，再將李元簇及徐曼雲的骨灰與石斛蘭先後放入六個樹洞中，過程簡單隆重。
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