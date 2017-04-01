國民黨代表選舉資格 法院裁定改回4個月
2017-04-01
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨挺吳派中常委與黨中央為了黨代表選舉辦法修正案爭議，鬥法近一個月，台北地方法院近日做出民事裁定，認定三月八日中常會通過修訂黨代表選舉資格須入黨滿一年的決議無效，黨中央將依原入黨或回復黨籍滿四個月規定辦理候選人登記。
挺吳派擬以洪秀柱涉背信 再向法院聲請假處分
對於法院做出裁定，挺吳派仍打算「鬥法」反擊，擬以國民黨主席洪秀柱、考紀會主委劉漢廷涉嫌背信為由，向法院聲請另一個假處分。
主席選舉連署門檻13322人 逾45萬黨員有投票權
國民黨昨辦理黨主席、黨代表、中常委、中央委員等四項黨職選舉公告。據統計，黨主席及黨代表選舉擁有投票權的黨員人數為四十五萬一千五百一十人，參與黨主席選舉的參選人未來登記時，每人必須至少繳出一萬三千三百二十二份以上具有黨權的黨員連署。
目前已提前向黨中央繳交兩百萬元選舉作業費並領取黨員名冊的黨主席參選人，共計六位，分別為爭取連任的黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、黨副主席郝龍斌、前黨首席副主席詹啟賢、前台北農產公司總經理韓國瑜及前立委潘維剛。
國民黨秘書長莫天虎指出，全國代表大會代表總席次多達一千五百三十五個，其中除透過遴選方式產生的大陸地區黨代表六十個名額外，其他應選名額分別為一般黨代表一千零九十七席，黃復興黨代表兩百七十八席，以及海外黨代表一百席。
黨主席、黨代表選舉訂於四月五日、六日兩天領表，四月十七日、十八日辦理候選人登記，二十日前完成黨主席、黨代表選舉連署人資格審查，預定五月二十日舉行黨員投票及開票。
中央委員選舉由黨代表選舉產生，預定七月八日舉行投開票；由黨代表選舉產生的中常委選舉，則訂於七月十日、十一日辦理領表、登記，七月二十九日投開票。
國民黨將於八月二十日召開第二十屆全國代表大會，新任黨主席正式宣誓就職。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 中和巷內暗夜火警 30輛救災車前往救援
- 又有人要攔轎！大甲媽祖回鑾在彰化市發生衝突
- 宜蘭綠博開幕 4.4兒童免費
- 6家評鑑丁等遊覽車 停止部分營運
- 高雄亞灣貨櫃聚落集盒 15團隊玩創意
- 朴槿惠收押 南韓前總統第3人
- 1公里引道好暗 機車族怨走險路
- 虎媽訂高標 兒咬指甲洩壓力
- 棄將逆轉人生》林英傑︰生存法則 全靠決心
- 柯文哲甩開媒體 密會新德里副市長
- 迷你英鬥跟著音樂搖阿搖 反差萌融化無數網友
- 舊台中車站百歲 4月起活動慶生
- 財劃法雛形出爐 林明溱有「異」見
- 泰國桌球公開賽》黃郁雯、林珀璇 首搭檔就晉4
- 雲嘉3縣市 今年不辦國中小教師甄試
- 首戰對手變右投 殷仔明打虎暖身
- 震驚！日本滑雪板天才國手 改行拍AV
- 國興畜牧送油 屏東原鄉62據點受惠
- 自由廣場》新住民入籍台灣有夠難
- 歐股漲跌互見 週線收高
- 8塊肌男神出馬 敗給神祕《怪怪蛋》
- 【小小說】不可回收男
- 大樂透頭獎摃龜
- 兄弟4戰傷2員 林克謙恐休1個月
- 美商務部長：中國大陸因龐大順差高成長
- 柯辦產業論壇 「印度土豪哥」現身
- 桃市累進費率停車格 久停計費「加碼」
- 公園充斥塑化遊具 7成鞦韆盪不起來
- 自由廣場》病床邊看安樂死
- 清明掃毒 查扣市價5.5億K他命
- 羅志祥亂出招 娛百惡整嫩薑主持
- 《宜蘭民進黨下屆縣長選舉提名》游錫堃澄清 未支持特定人選
- 山葉女子高球賽》風雨飄搖中 盧曉晴躍居第5
- 花3.5億元 3萬路燈全換LED燈
- 先兄弟後悍將 中職休息室茶壺風暴
- 喝湯加吃肉 營養才足夠
- 建仔還有「美」夢 每週5天通勤3小時練球
- 建仔拚頭路 「皇家先生」祝壽
- 釣魚尬衝浪…墾丁糾紛愈來愈多
- 新莊、泰山三路段 5日起路邊停車收費
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨代表選舉資格 法院裁定改回4個月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分