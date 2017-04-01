國民黨代表選舉資格 法院裁定改回4個月

2017-04-01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨挺吳派中常委與黨中央為了黨代表選舉辦法修正案爭議，鬥法近一個月，台北地方法院近日做出民事裁定，認定三月八日中常會通過修訂黨代表選舉資格須入黨滿一年的決議無效，黨中央將依原入黨或回復黨籍滿四個月規定辦理候選人登記。

挺吳派擬以洪秀柱涉背信 再向法院聲請假處分

對於法院做出裁定，挺吳派仍打算「鬥法」反擊，擬以國民黨主席洪秀柱、考紀會主委劉漢廷涉嫌背信為由，向法院聲請另一個假處分。

主席選舉連署門檻13322人 逾45萬黨員有投票權

國民黨昨辦理黨主席、黨代表、中常委、中央委員等四項黨職選舉公告。據統計，黨主席及黨代表選舉擁有投票權的黨員人數為四十五萬一千五百一十人，參與黨主席選舉的參選人未來登記時，每人必須至少繳出一萬三千三百二十二份以上具有黨權的黨員連署。

目前已提前向黨中央繳交兩百萬元選舉作業費並領取黨員名冊的黨主席參選人，共計六位，分別為爭取連任的黨主席洪秀柱、前副總統吳敦義、黨副主席郝龍斌、前黨首席副主席詹啟賢、前台北農產公司總經理韓國瑜及前立委潘維剛。

國民黨秘書長莫天虎指出，全國代表大會代表總席次多達一千五百三十五個，其中除透過遴選方式產生的大陸地區黨代表六十個名額外，其他應選名額分別為一般黨代表一千零九十七席，黃復興黨代表兩百七十八席，以及海外黨代表一百席。

黨主席、黨代表選舉訂於四月五日、六日兩天領表，四月十七日、十八日辦理候選人登記，二十日前完成黨主席、黨代表選舉連署人資格審查，預定五月二十日舉行黨員投票及開票。

中央委員選舉由黨代表選舉產生，預定七月八日舉行投開票；由黨代表選舉產生的中常委選舉，則訂於七月十日、十一日辦理領表、登記，七月二十九日投開票。

國民黨將於八月二十日召開第二十屆全國代表大會，新任黨主席正式宣誓就職。