立院三讀》詐騙集團列幫派組織 最重判十年刑

2017-04-01

〔記者曾韋禎、項程鎮、陳鈺馥、涂鉅旻／台北報導〕跨境電信詐欺集團的喪鐘響了，將被列為犯罪組織施以重懲！立法院院會昨三讀通過「組織犯罪防制條例部分條文修正案」等八項法案，詐騙集團、電信詐騙將可視為幫派，可重判三年到十年有期徒刑，且可併科一億元以下罰金。

可併科1億以下罰金

「組織犯罪防制條例部分條文修正案」將跨境電信詐欺集團不肖份子，視為犯罪組織成員，未來修正案施行後，最重可判刑十年，且服刑前須強制工作，嚴刑峻法足令好逸惡勞的詐騙集團喪膽。

都更流氓、賣兄弟茶 視為犯罪組織成員

除了跨境電信詐欺，都更流氓、賣兄弟茶、地方角頭等不肖份子，也將同樣視為犯罪組織成員。

根據新修條文，跨境電信詐欺集團，及全國各地沒有「幫規」的大小角頭和流氓，都可能被視為犯罪組織並究辦。而跨境電信詐欺集團除觸犯本法，也構成最重七年徒刑的刑法「加重詐欺罪」。

本案是八十五年底組織犯罪防制條例公布施行後，廿一年來首度大幅修正。

法務部官員指出，現行組織犯罪防制條例規定，幫派組織須有「內部管理結構」才構成本法規範的犯罪組織，而根據最高法院見解，所謂「內部管理結構」，指的是幫派須有「組織規約」、即「幫規」，目前台灣只有竹聯幫、四海幫等傳統大型幫派有「幫規」，但跨境電信詐欺集團、小型幫派等不法集團通常沒有「幫規」，因此無法依組織犯罪條例法辦，形成犯罪漏洞，也牴觸「聯合國打擊跨國有組織犯罪公約」。

法務部和警政署因此聯手推動修法，刪除犯罪組織須有「內部管理結構」等字樣，改為只要實施「強暴、脅迫、詐術、恐嚇等手段」或三人以上「犯下最重本刑逾五年以上」徒刑罪名，且組成具有持續性和牟利性的有結構性組織，就算是犯罪組織。

至於假借幫派名義販賣兄弟茶，要求住戶配合搬遷的都更流氓，或是要求公司出售股份或放棄經營權，替地下錢莊或金融機構討債的不肖份子，依修正案規定，也將視為幫派成員求刑。