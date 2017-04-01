民進黨團提案 公教所得替代率降至六成

2017-04-01

修正試院放水版

〔記者彭琬馨、曾韋禎、陳鈺馥／台北報導〕行政院、考試院版的公、教、勞年金改革方案，將於下週送進立院審議。由於考試院版多項年改內容被立委批為「放水版」，為避免年改工程打折扣，民進黨立院黨團昨決議，將針對試院版不同於年改會結論的部分提案，包括公、教退休所得替代率仍將逐年砍至六成，而非試院版的七成。

林錫耀：盼以年改會版為基礎

民進黨團邀行政院副院長林錫耀、兼任年改會副召集人的政務委員林萬億列席黨團大會，說明年改方案。林錫耀表示，若由黨團另提版本恐引發外界不當聯想，且會加速反抗力量的集結。建議仍以年改會的方案為討論基礎，但尊重個別委員的提案。

不過，為加速改革進程，民進黨立委段宜康提案將十八％優存歸零的期程自六年減為二年，並將所得替代率調降的過渡期從十五年大砍至五年。段宜康所提改革方案，獲黨籍立委的熱烈響應，多位立委在會中發言表示支持，並預言最後將依此完成修法。甚至連黨團幹部都坦言，政院版草案也沒全然依循年改會結論，部分條文要在立法院更改也不是問題。

此外，考試院日前審議通過的年改修法草案，和年改會版本頗有出入，被立委批為「放水版」，包括平均薪資採計期間，年改會版為十五年，考試院版調整為十年；年改會版提卅五年年資所得替代率是七十五％，分十五年逐年降至六十％，考試院版本調整為八十％，分十年逐年降至七十％。

民進黨團書記長李俊俋表示，在試院版草案異於年改會結論的部分，將由黨團提出版本，讓公、教在職卅五年的所得替代率，均在十五年的過渡期後，從本俸兩倍的七十五％降至六十％，並以在職最後十五年的平均本俸做為退休金計算基準。若黨團成員有其他意見，則依此基礎，在審查時提出修正動議。

廖國棟：18趴兩年歸零 不合理

民進黨團總召柯建銘雖在受訪時指出，黨團僅少部分人對年改會結論有不同意見；但也表示，屆時若有不同意見，也可能進行條文修正。林萬億強調，會尊重立院的最後決議。

國民黨團總召廖國棟則痛批，十八％優存二年歸零的方案非常不合理，「社會一定會擋下來！」