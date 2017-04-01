民進黨團提案 公教所得替代率降至六成
修正試院放水版
〔記者彭琬馨、曾韋禎、陳鈺馥／台北報導〕行政院、考試院版的公、教、勞年金改革方案，將於下週送進立院審議。由於考試院版多項年改內容被立委批為「放水版」，為避免年改工程打折扣，民進黨立院黨團昨決議，將針對試院版不同於年改會結論的部分提案，包括公、教退休所得替代率仍將逐年砍至六成，而非試院版的七成。
林錫耀：盼以年改會版為基礎
民進黨團邀行政院副院長林錫耀、兼任年改會副召集人的政務委員林萬億列席黨團大會，說明年改方案。林錫耀表示，若由黨團另提版本恐引發外界不當聯想，且會加速反抗力量的集結。建議仍以年改會的方案為討論基礎，但尊重個別委員的提案。
不過，為加速改革進程，民進黨立委段宜康提案將十八％優存歸零的期程自六年減為二年，並將所得替代率調降的過渡期從十五年大砍至五年。段宜康所提改革方案，獲黨籍立委的熱烈響應，多位立委在會中發言表示支持，並預言最後將依此完成修法。甚至連黨團幹部都坦言，政院版草案也沒全然依循年改會結論，部分條文要在立法院更改也不是問題。
此外，考試院日前審議通過的年改修法草案，和年改會版本頗有出入，被立委批為「放水版」，包括平均薪資採計期間，年改會版為十五年，考試院版調整為十年；年改會版提卅五年年資所得替代率是七十五％，分十五年逐年降至六十％，考試院版本調整為八十％，分十年逐年降至七十％。
民進黨團書記長李俊俋表示，在試院版草案異於年改會結論的部分，將由黨團提出版本，讓公、教在職卅五年的所得替代率，均在十五年的過渡期後，從本俸兩倍的七十五％降至六十％，並以在職最後十五年的平均本俸做為退休金計算基準。若黨團成員有其他意見，則依此基礎，在審查時提出修正動議。
廖國棟：18趴兩年歸零 不合理
民進黨團總召柯建銘雖在受訪時指出，黨團僅少部分人對年改會結論有不同意見；但也表示，屆時若有不同意見，也可能進行條文修正。林萬億強調，會尊重立院的最後決議。
國民黨團總召廖國棟則痛批，十八％優存二年歸零的方案非常不合理，「社會一定會擋下來！」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 中和巷內暗夜火警 30輛救災車前往救援
- 又有人要攔轎！大甲媽祖回鑾在彰化市發生衝突
- 南迴四鄉 打造2500萬公共藝術
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Sunflower leaders, lawyer hail court ruling
- 兒童節連假 竹縣好玩好康多
- 社論》美國鷹與中國龍的惡鬥
- 自由廣場》台灣這個詐欺犯天堂
- 自由廣場》香港旅遊 無聊的真相
- 靜山結束 嘉明湖步道今起開放
- 柯文哲甩開媒體 密會新德里副市長
- 迷你英鬥跟著音樂搖阿搖 反差萌融化無數網友
- 公告清除北車街友家當挨轟 北市府宣布暫緩實施
- 便宜好用嫁接苗機 台中農改場研發
- 桃市累進費率停車格 久停計費「加碼」
- 8塊肌男神出馬 敗給神祕《怪怪蛋》
- 基隆首家非營利幼兒園 揭牌
- 豬哥亮清醒了 可進食講笑話
- 美列貿易障礙 台再遭點名牛豬問題
- 貝琪復工慶生 上戶彩全家報到
- 一例一休衝擊 立委建議另立新法
- 繁星推甄 嘉女3生上陽明等校醫科
- 自由談》兩種民粹
- 【生活可樂罐】自動販賣機的報恩
- 公園充斥塑化遊具 7成鞦韆盪不起來
- 提振投資 解決國銀爛頭寸
- 泰國旅客增 蕭美琴促延長免簽
- 陽岱鋼缺陣 巨人開幕奪勝
- 高雄戰後首位婦科女醫／林郭成信辭世 享壽106歲
- 花3.5億元 3萬路燈全換LED燈
- 基隆八斗子車站 電桿下地燈桿移位
- Jamei Chen×而今禾 茶香生活美學
- 萬丹鄉農會 理事長連任
- 【小小說】不可回收男
- 太陽花無罪 》林飛帆：有助台灣下一輪民主改革
- 春日8旬嬤 開心終於拿回祖先地
- 美商務部長：中國大陸因龐大順差高成長
- 控北京不公平競爭 川普稱很期待川習會
- 《宜蘭民進黨下屆縣長選舉提名》游錫堃澄清 未支持特定人選
- 台將拚上NBA 馬里昂有期待
- 太陽花無罪 》審判長許泰誠 也曾判紅衫軍無罪
標題：民進黨團提案 公教所得替代率降至六成
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email