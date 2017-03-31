親民黨黨慶 宋大秀ＡＰＥＣ照片
2017-03-31
〔記者鄭鴻達／台北報導〕親民黨昨舉行十七週年黨慶茶會，黨主席宋楚瑜大秀多張從未曝光過的秘魯亞太經合會（ＡＰＥＣ）照片，細數與各國領導人合照與談話。宋還提及與中國國家主席習近平互動時，因習近平記得先前宋習會他穿戴橘色領帶，宋則向習近平表示，橘色還是橘色，沒有變綠色。
民進黨立院黨團總召柯建銘、國民黨立院黨團首席副書記長林為洲、前內政部長李鴻源皆到場共襄盛舉。
宋特別在黨慶活動中，公開去年他到秘魯參加ＡＰＥＣ時，與各國領袖間的照片，並親自介紹照片當時的故事與背景。現場展示多張宋習互動的照片。宋楚瑜說，習近平有認出他過去宋習會時戴的橘色領帶，宋則向習表示，橘色還是橘色，沒有變綠色。此外，有張照片是宋習在談話，照片右邊的日相安倍晉三則在旁邊看，宋楚瑜說，這表示大家都很重視台灣。
至於為何要公開照片，宋表示，在親民黨重要日子，他以黨主席身分，必須要向黨員說明過去一年中做了什麼，當政府賦予任務時，如何在世界為台灣發聲，又不與對岸發生衝突。
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