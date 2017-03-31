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國防自主 伍世文籲自製外購並行

2017-03-31

〔記者涂鉅旻／台北報導〕前監察委員黃煌雄昨舉辦「台灣國防變革1982-2016」新書發表會，邀請前行政院長唐飛、前國防部長伍世文、高華柱、前參謀總長霍守業出席。對於政府推動「國防自主」政策，伍世文指出，武器自研自製雖有很多好處，但我國部隊規模、軍備需求與預算有限，也有研發失敗的風險，因此國軍籌獲武器時，不能單方面倚靠自製或外購，應相互配合運作。

伍世文表示，雖武器研發自製好處多，但我國部隊規模有限，導致軍備需求跟著受限、武器研發成本太高，亦有很大的風險，「假設研發五年，第六年失敗，前面就浪費了。」相較之下，外購軍備雖取得較快，也經過他國驗證，好的武器我國才會買，「但也不見得買得到。」因此，不能只靠自己研製，也不能完全靠外購，一定要相互配合運作，才能籌獲可靠的武器。

高華柱則指出，任何國防政策都該考慮國際環境、兩岸關係，國防自主政策除要和全民經濟結合，考量武器性能是否能達預期，以及產製時間是否能因應敵情威脅。另外，政府籌獲武器之餘，也應注重相關配套，例如潛艦國造案，未來港口安排、急難救濟等，都應考量進去。

霍守業表示，「國防自主」方向正確，和外購軍備相比，如我國軍備遭遇問題，解決速度會比較快。但政府不管要自製還是外購武器，首先須釐清「要什麼」、「仗要怎麼打」，建構明確的軍事戰略計畫，如此才能將預算花在刀口上，不會浪費在不重要的地方。

黃煌雄著作的「台灣國防變革1982-2016」，記錄台灣國軍多項演變與革新歷程。黃煌雄昨天指出，因為台灣國防經歷這些變革，才有今天的國軍，這些都非天上掉下來的。他期盼，藉由此書記錄各個變革關鍵節點、推動者，展現真實面貌。

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  • 前監委黃煌雄（中）昨新書發表會，前參謀總長霍守業（左一）、前國防部長伍世文（左二）、前行政院長唐飛（右二）、前國防部長高華柱（右一）等出席。（記者羅沛德攝）

    前監委黃煌雄（中）昨新書發表會，前參謀總長霍守業（左一）、前國防部長伍世文（左二）、前行政院長唐飛（右二）、前國防部長高華柱（右一）等出席。（記者羅沛德攝）

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相關關鍵字： 伍世文 唐飛 國防自主 國防部長 軍購案 霍守業 高華柱 黃煌雄
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標題：國防自主 伍世文籲自製外購並行


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