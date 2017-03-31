越南譴責太平島操演 海巡署：年度例行演訓
2017-03-31
〔記者邱俊福、彭琬馨／台北報導〕海巡署前天在太平島實彈操演，外媒報導越南外交部譴責侵犯南沙群島主權。海巡署對此表示，我國擁有太平島主權，每年都定期實施實彈射擊訓練，而實施前四十五天都會公告，也請外交部利用電報轉知駐越南代表處等外館。
外交部也強調，太平島是中華民國固有領土，我國有權在島上進行例行性操演。
外媒報導，越南外交部發言人黎海平表示，這項操演「嚴重侵犯越南的（南沙）群島主權，對和平、穩定、海上安全和安定構成威脅，導致東海情勢緊張複雜。」越南外交部網站的聲明表示：「越南堅決反對，要求台灣方面不要再有類似動作。」
海巡署表示，南沙指揮部每年都會定期實施例行火砲實彈射擊訓練，今年第一季火砲射擊為廿九日至卅一日，每天早上八時至晚上九時。
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