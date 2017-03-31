鍋貼役媒合 四海遊龍沒人要去
2017-03-31
〔記者陳鈺馥、涂鉅旻／台北報導〕內政部役政署開辦「產業訓儲替代役」業務，遭外界質疑是鍋貼役、小七役，近日第一波媒合結果出爐，四海遊龍、統一超商、瓦城餐廳三家業者皆掛零，未能成功吸引替代役男。內政部次長花敬群在昨日表示：「鍋貼替代役最後媒合結果，沒有任何一位替代役去四海遊龍。」
小七、瓦城產訓役也抱蛋
役政署日前公布今年度「產業訓儲替代役」配用員額，鍋貼業者四海遊龍申請六人、統一超商獲配卅二人、泰式餐廳瓦城十五人，據了解，三家公司最後媒合結果皆抱蛋，沒人順利媒合成功。
役政署副署長沈哲芳指出，「黑貓宅急便」統一速達公司申請配額為十六人，目前有五人媒合成功，計程車業大都會衛星申請五人，有一人順利媒合，將針對企業的役男應用及增訓計畫嚴格審查，屆時再決定要不要核備。
花敬群表示，「產業訓儲替代役」今年是第一次正式試辦，希望讓年輕人在服役期間，能與未來工作銜接及培養專長，外界近期的建議及指教，內政部會虛心深入研討，將盡快提出後續改善作為。
花敬群強調，會提出「產業訓儲替代役」政策是社會期待，從「研發替代役」概念延伸而來，服務業是台灣經濟發展重要一環，產業比重高，年輕人從事服務業是非常正常的。
立院初審 替代役退伍後可簽志願役
替代役種類越來越多元，立法院外交及國防委員會昨初審通過「志願士兵服役條例部分條文修正草案」，草案新增，替代役備役役男，也可依個人志願，參加志願役士兵徵選，藉此擴大志願役士兵選員來源。但草案也納入「汰劣」機制，只要志願士兵一年內累積記三大過，將會被汰除。
立法院外交及國防委員會召委王定宇表示，過去體位不適合服常備役者，才改服替代役，也無法擔任國軍志願役士兵，但現在許多役男都可透過各項管道服替代役，並無體位不適格問題，因此藉此條款，讓國軍從替代役男裡面找到適任者。
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