蔣介石逝世42年 吳敦義謁陵「搶頭香」

2017-03-31

〔記者李容萍／桃園報導〕四月五日是前總統蔣介石逝世四十二週年，參選國民黨主席的吳敦義昨到桃園大溪慈湖、頭寮陵寢謁陵，在六位國民黨主席參選人中「搶得頭香」。

吳敦義一月九日宣布參選黨主席時，強打「經國牌」，提到蔣對他的提攜恩情時不禁哽咽。由於一月十三日是蔣經國逝世紀念日，他當時提早在一月七日到頭寮陵寢追思，也在黨內人士中「拔得頭籌」。

在蔣介石逝世四十二週年前夕，吳敦義再度搶先到兩蔣陵寢謁陵，並且大打「兩蔣牌」，細數蔣介石對治理中華民國、對台灣都有偉大貢獻，是全體人民永遠感激、信任的了不起領袖，多年來他都來謁陵。