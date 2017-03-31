李元簇今告別式 李登輝追思老副手
2017-03-31
〔記者鍾麗華、楊政郡、葛祐豪／綜合報導〕前副總統李元簇追思會今天上午在台北市立第一殯儀館舉行，由副總統陳建仁擔任主祭官，總統蔡英文親頒褒揚令，並舉行覆蓋國旗儀式，前總統李登輝將出席並發表追思談話。
至於保外就醫的前總統陳水扁也受邀出席，阿扁兒子陳致中日前向台中監獄申請出席公祭儀式，中監昨審核後，認為阿扁出席該項活動無助醫療，不同意他參加。
無助醫療 中監拒扁出席
陳致中對此表示，對醫療有無助益，應由醫療專家判斷，而非法務部。據他了解，法務部做出駁回決定前，並無請教醫療小組的評估意見，盼法務部尊重醫療專業，勿作政治決定。
總統府邀請卸任正副元首參加今天的追思會，包括李登輝與前總統馬英九，前副總統連戰、呂秀蓮、蕭萬長與吳敦義今天都會出席。
總統府發言人張文蘭指出，今天的追思會儀式，除蔡總統親頒褒揚令，並將舉行覆蓋國旗儀式，由陳副總統擔任主祭官，內政部長葉俊榮、外交部長李大維、國防部長馮世寬和監察委員劉德勳擔任覆旗官，隨後播放追思影片，再由李登輝發表追思談話。告別式結束後，也遵照遺願，火化並以樹葬植存於法鼓山金山環保生命園區。
張文蘭說，總統府代理秘書長劉建忻已舉行三次治喪會議，在尊重家屬意願、符合現行體制慣例、尊崇國家副元首前提下辦理治喪事宜。至於是否全國降半旗？她強調，家屬希望遵從李元簇希望簡單低調遺願，因此不必驚動全國，沒有安排全國降半旗。
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