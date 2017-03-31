參考日斡旋受賄罪 規範不當關說

2017-03-31

促法務部貪污要件明確定義

〔記者張文川、黃欣柏／台北報導〕司法改革國是會議第五分組昨決議，整併貪污治罪條例、刑法瀆職罪，促法務部檢察司研擬修法，清楚明確定義各項罪名、構成要件、刑度，但未設定任何立場，只要求法務部檢討諸如「不違背職務」、「違背職務」、「藉勢藉端」等模糊不清的法律名詞，給予明確的定義，讓法官有明確的判案依據。

第五分組副召集人、交大科技法律學院副院長林志潔舉例，可參考日本「斡旋受賄罪」來規範不當關說；而雖非職務的上、下屬關係，但高位者的職等職位仍足以影響下位者決策的「實質影響力」說，也能研究是否比照美國「以權謀私罪（Influence Peddling）」具文入法，分組決議責成法務部去研議。

縮小法院混淆使用或各自解讀

林志潔表示，昨天的決議並未要求一定要將關說、實質影響力入法，而是要求檢討過時、模糊的貪污罪構成要件與名詞定義，把隨時代演進的各種貪污態樣重新定義清楚，縮小法院混淆使用或各自解讀法條的空間，提升司法判案的精確性與一致性。