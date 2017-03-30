十大傑青選拔 蘇嘉全接主委
2017-03-30
〔記者彭琬馨／台北報導〕十大傑出青年選拔評審委員會的主任委員，過去十幾年都由前立法院長王金平擔任，今年改為現任立法院長蘇嘉全。蘇嘉全昨出席評委公布記者會時表示，自己雖然未曾獲選十大傑出青年，但仍以戰戰兢兢的心情接下評委職務，盼往後能替社會國家提拔更多傑出青年。
蘇嘉全致詞時還開玩笑地表示，自己雖然擔任十大傑出青年評委，卻沒有當選過，他自嘲說，自己三十歲就當國大代表、三十六歲當立委，可能是以前比較喜歡打架，所以沒人推薦。
過去十幾年來，十傑評審主任委員都是由前立法院長王金平擔任。去年王卸任立法院長後，續任第五十四屆十大傑出青年評審主委，今年主辦方青商總會則將職務改交蘇嘉全擔任。依據十大傑出青年基金會官方網站顯示，王金平自二○○三年擔任第三屆董事長，至今仍是董事長。
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