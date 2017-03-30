扁申請參加李元簇告別式 中監審議

2017-03-30

〔記者楊政郡、王榮祥／綜合報導〕前總統陳水扁之子陳致中昨日已向台中監獄遞出書面申請書，希望讓陳水扁出席前副總統李元簇告別式，台中監獄表示已進行審議，這是屬於公開活動，會盡快給予答覆。

陳致中表示，已故前副總統李元簇公祭卅一日將在台北舉行，昨接到總統府典禮科聯絡，詢問歷屆正、副總統是否出席；他說，父親陳水扁已經申請出席，盼親自表達對李前副總統的追思與哀悼。

前副總統李元簇於三月八日因慢性腎臟病病逝、享壽九十四歲，家屬訂三月卅一日在台北市立第一殯儀館舉行告別式，火化後遵照遺願、以樹葬方式葬法鼓山金山環保生命園區。

至於本月十八、十九日連續兩天阿扁私下參與兩活動，未向中監申請，中監事後已請阿扁提出說明，並已接受阿扁的說法審議通過。