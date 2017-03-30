| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音） 積極搶攻行動支付商機 聯邦卡Apple Pay上線
 首頁 > 政治

全募兵不可行 「疑馬早知情」

2017-03-30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國募兵制將在明年正式上路，但前監察委員黃煌雄出版的新書提到，行政院在九十九年成立「推動募兵制專案小組」，原訂一○四年實施募兵制，但前總統馬英九聽取「九十九年度預算編列」時向國防部表示，募兵所需經費雖會增加，「但不一定要一步到位，可檢討逐步調增」，是否代表馬在推動募兵制之初，就預料募兵完成期限可能無法如期實現。

黃煌雄今將發表新書「台灣國防變革1982-2016」，內容刊載他一○二年約詢國防部長嚴明、前國防部資源規劃司長王天德的內容。王天德說，政院在一○一年核定「募兵制實施計畫」後，國防部即定期進行檢討，展開執行驗證，可惜招募成長速度未如預期，因此在一○二年八月的軍事會談向馬英九報告，馬指示募兵制期程的確要調整，延後兩年。

該書亦提到，黃在一○二年十月約詢時任行政院主計長石素梅，石表示，行政院向總統報告九十九年度總預算編列情形，馬指示國防部募兵制推動，未來經費需求雖會增加，「但不一定要一步到位，可檢討逐步調增。」

黃煌雄質疑，馬英九這個「不一定一步到位」的指示，是否代表一個「不能說的秘密」，亦即馬推動募兵制之初，就預料原訂期程很可能無法如期實現的狀況？不僅事件一如後來發展，馬也未對外公開說明清楚。該書也提及，前國防部長蔡明憲出席諮詢會議時提到，募兵決策過程一定要謹慎，自我國戰略觀點來看，要在九十九年起，五年內推行全募兵，「不可能也不切實際，對國防也是負面的。」

該書也提到，數名前參謀總長都明確指出，推動募兵制的關鍵在「錢」。成敗關鍵還是在經費問題，如經費不足，那只有一個辦法，就是繼續縮減部隊規模。

廣告
  • 國軍兵源成為焦點。（記者蔡宗憲攝）

    國軍兵源成為焦點。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全募兵 馬英九 黃煌雄
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧迷迭香牛肉
清爽點心✧香橙煎餅
麻辣風✧豆花西米露
世界上最硬食物是？
轉寄

標題：全募兵不可行 「疑馬早知情」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月30日‧星期四‧丁酉年三月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.