全募兵不可行 「疑馬早知情」
2017-03-30
〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國募兵制將在明年正式上路，但前監察委員黃煌雄出版的新書提到，行政院在九十九年成立「推動募兵制專案小組」，原訂一○四年實施募兵制，但前總統馬英九聽取「九十九年度預算編列」時向國防部表示，募兵所需經費雖會增加，「但不一定要一步到位，可檢討逐步調增」，是否代表馬在推動募兵制之初，就預料募兵完成期限可能無法如期實現。
黃煌雄今將發表新書「台灣國防變革1982-2016」，內容刊載他一○二年約詢國防部長嚴明、前國防部資源規劃司長王天德的內容。王天德說，政院在一○一年核定「募兵制實施計畫」後，國防部即定期進行檢討，展開執行驗證，可惜招募成長速度未如預期，因此在一○二年八月的軍事會談向馬英九報告，馬指示募兵制期程的確要調整，延後兩年。
該書亦提到，黃在一○二年十月約詢時任行政院主計長石素梅，石表示，行政院向總統報告九十九年度總預算編列情形，馬指示國防部募兵制推動，未來經費需求雖會增加，「但不一定要一步到位，可檢討逐步調增。」
黃煌雄質疑，馬英九這個「不一定一步到位」的指示，是否代表一個「不能說的秘密」，亦即馬推動募兵制之初，就預料原訂期程很可能無法如期實現的狀況？不僅事件一如後來發展，馬也未對外公開說明清楚。該書也提及，前國防部長蔡明憲出席諮詢會議時提到，募兵決策過程一定要謹慎，自我國戰略觀點來看，要在九十九年起，五年內推行全募兵，「不可能也不切實際，對國防也是負面的。」
該書也提到，數名前參謀總長都明確指出，推動募兵制的關鍵在「錢」。成敗關鍵還是在經費問題，如經費不足，那只有一個辦法，就是繼續縮減部隊規模。
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