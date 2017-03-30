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國民黨青壯派：不要再互抹泥巴

2017-03-30

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨主席選舉首見六人競爭的熱戰場面，候選人陣營間不免激烈互攻，對此，黨內青壯世代立委昨聯名喊話，發表千字文聲明，要黨中央「聽我們說」，同時呼籲各參選陣營「不要再互抹泥巴」，應打正面選戰，盼黨主席選舉以論述爭取支持，回應現存挑戰。他們並強調，歡迎國民黨人士參與連署。

十餘名國民黨青壯世代立委昨召開「這一次，請聽我們說」記者會，沉痛表示國民黨主席選舉過度負面與攻擊性，使民眾與基層產生嚴重焦慮及疏離感，「看不出從灰燼重建之象」，呼籲各陣營「不要再互抹泥巴」。

他們並在記者會上發表千字文聲明，由立委江啟臣代表宣讀，提出國民黨現正面臨五大挑戰，包括國家願景、回應民意、兩岸路線、育才接替與選戰布局等，強調若要重返執政，就要「接地氣」回應民意、革新黨務、培育人才並提出國家願景。

立委林為洲說，「後黨產時期」的國民黨要反映民意，重新定位，並真正轉型成民主的現代政黨，希望主席選舉過程能顯現這點；王惠美強調要團結，也希望參選人重視基層民意；蔣萬安則呼籲正面選舉，並盼黨主席參選人積極辯論、開誠布公地說明對國民黨的規劃。

立委賴士葆則說，人民現在對國民黨選舉不抱希望，此次聲明是沉痛的自我檢討，他提醒主席選舉「是選班長！大家是同志不是敵人！」賴士葆並透露，黨團正在規劃政見辯論會，呼籲黨主席參選人排除萬難參加。

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  • 國民黨青壯世代立委共同發表千字文聲明，呼籲黨主席選舉「聽我們說」。（記者呂伊萱攝）

    國民黨青壯世代立委共同發表千字文聲明，呼籲黨主席選舉「聽我們說」。（記者呂伊萱攝）

  • 國民黨青壯世代立委向主席選舉喊話「不要再抹泥巴！」（記者呂伊萱攝）

    國民黨青壯世代立委向主席選舉喊話「不要再抹泥巴！」（記者呂伊萱攝）

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