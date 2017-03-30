馬英九告名嘴 二審又敗訴

2017-03-30

〔記者項程鎮、林良昇、陳鳳麗／綜合報導〕名嘴陳敏鳳在「美麗島電子報」撰文指稱，前總統馬英九幕僚收受企業大亨兩億元政治獻金，馬英九提告求償一千萬元和登報道歉；高等法院昨天維持台北地院一審見解，仍判馬英九敗訴。

馬英九辦公室表示，是否上訴，仍在研究中，尚未定案。馬英九昨赴暨南國際大學演講，對於洩密案一審獲判無罪，媒體問他是否認為是「遲來的正義？」他點頭回應；但對其他問題，以趕時間為由未回答。

高院認為，陳敏鳳稱馬英九收取兩億元政治獻金，此事劉文雄和立委段宜康等人多次在電視媒體前披露，劉曾因此獲不起訴處分，陳撰文前曾向劉查證細節，有相當理由認為此事有可靠消息來源。高院指出，陳雖未向馬等人查證，但不法政治獻金本來就難查證，也難以期待參與者能大方承認，不能因此就認定陳未盡查證義務。