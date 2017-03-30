規範「偵查不公開」 邱太三︰各地檢署建立採訪守則
2017-03-30
〔記者曾韋禎、邱俊福／台北報導〕全國司改國是會議第一組第三次會議決議，應明確規範偵查不公開，並管制媒體進出檢警辦公室、落實發言人制度等。法務部長邱太三昨表示，檢察機關無法拒絕媒體採訪，會授權各地檢署與媒體建立採訪守則。
全國司改國是會議第一組第三次會議前天通過「小燈泡」媽媽王婉諭對偵查不公開的建議，包括管制媒體進出檢警辦公室、警方須在刑案現場隔離出採訪禁止區、落實發言人制度。
邱︰無法拒絕媒體採訪
邱太三昨在立法院司法及法制委員會指出，高檢署曾在檢察長會議針對偵查不公開與新聞採訪自由進行充分討論，檢察機關應尊重媒體的採訪，但如何磨合，避免涉及偵查不公開，則還要再建立準則。
他坦言，無法拒絕媒體的採訪，媒體記者也厲害到總能挖掘到比較特別的訊息，這必須尊重，媒體更不可能洩漏相關來源。
邱太三表示，法務部已請檢察機關做了一些要求與改正，例如各檢察長逐一檢視偵訊場所與記者採訪地點。
警政署︰落實規定執行
至於警方部分，警政署昨天表示，警察身為第一線執法機關，力求人權保障、犯罪防範公益需求及媒體監督的衡平，將持續稽核檢討個案缺失，落實規定執行。
警政署說，對於落實刑案偵查不公開，已要求各警察機關依「強化偵查卷證資料保密，減少洩漏機會」、「發布新聞應基於公共利益，不得迎合媒體報導需求」、「提供資料應適當剪輯，避免妨害相關人隱私與權益」辦理。
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