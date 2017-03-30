監院黨產條例釋憲「漏列」案由 民進黨團︰想掩飾什麼？
〔記者曾韋禎、林良昇／台北報導〕監察院針對「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」聲請釋憲，但網站上原本的調查意見卻在廿八日晚間置換成缺乏案由的無頭報告。雖然監院解釋是因下架重新上傳時「漏列」，並已重新將漏列部分上網公布，但立法院民進黨團書記長李俊俋昨仍質疑，監察院連夜置換，究竟是想掩飾什麼？
李俊俋說，監察院在三月十四日通過的調查報告，調查意見遲至廿九日才上網公布，結果前一晚卻更改內容，拿掉五百餘字的案由。
他指出，監察院原本的案由先批評行政院就「黨產條例」怠於移請覆議，並聲請釋憲；最關鍵的是，案由還陳述已參閱行政院函復說明，也查閱相關法令、學說及外國立法例、參考有關機關之處分、行政法院新聞稿及大法官會議不受理決議，並於今年一月九日舉辦專家學者諮詢會議，對於「黨產條例」有違反「憲法」所楬櫫之法安定性原則、法律保留原則、正當法律程序、權力分立等疑義。
李俊俋批評，案由就是調查報告的前言、緒論，為什麼會寫好後又整段都刪除？這就是一份殘缺、不及格的報告。監察院連夜置換，究竟是想掩飾什麼？
他質疑，會不會是案由的內容與某些法學大老的意見一致，才要急忙刪除，避免被抓包？不然為什麼監察院認為該釋憲的所有意見，都與立法院國民黨團的一模一樣？根本就是同一座工廠的產品。
民進黨立委吳秉叡認為，這顯示監察院只想政治算計，連一篇好的文章都不會做，還漏洞百出。他舉例，最高行政法院對於國民黨聲請「停止執行」案，直接廢棄台北高等行政法院的裁判，改判黨產會勝訴定讞；這是最新的進度，監察院卻沒更新，會不會害怕被人一眼望穿如此顯而易見的疏失，才急忙刪除案由？
監院︰漏傳前言 已重新上網
監院昨晚發出新聞稿解釋說，原調查意見及聲請釋憲理由書以連結方式上網，但多人反映無法順利連結取得聲請釋憲理由書，經承辦單位下架，分別重新上網時，未將原調查意見「前言」部分，一併傳上網，並無外界質疑監院刪改調查意見內容的情事。
監院指出，監院已重新將漏列「前言」部分的調查意見重新上網公布，以澄清誤解。
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